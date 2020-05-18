談觀光遊遊復甦 林佳龍：從發展區域觀光做起

交通部長林佳龍下午指出，最近將盤點在區域觀光上可投入的資源，以對三階段的觀光旅遊復甦重新檢視，包括增加硬體設施、軟體服務升級投資等，政府會帶頭讓台灣落實觀光立國，從防疫大國成為觀光大國。

林佳龍今到霧峰視察，同意補助1800萬元在「中心瓏登山步道」起點與「望月峰-獻堂登山步道」間以棧道及瞭望平台串聯，同時依地形區域劃分多種原生植物林區及動植物復育區，供遊客探訪自然森林，體驗生態之美及享受芬多精的氣息。

林佳龍也指出，交通部觀光局全力在推動區域觀光聯盟，希望把國家風景區擴大到周邊，成為觀光圈，以霧峰而言，就有許多人文特色，包括舊的省議會、霧峰林家、光復新村，九二一教育園區，也是台灣民主的發源地，期盼疫情過後的振興計畫，能以地方創生方式形成一個觀光圈。

另外，也希望把參山風管處的轄區，把山線的霧峰區、太平區、新社區納入，未來也成為地方上的區域觀光圈。

林佳龍說，目前正編列前瞻2.0預算，行政院也通過300億元作為疫情過後紓困振興的進行轉型與升級，發展區域觀光，以及把國家風景區擴大到周邊形成觀光圈，將是交通部同時完成防疫旅遊、安心旅遊及國際旅遊的三階段觀光旅遊復甦所思考的方向。