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不一樣的樂齡學習中心 埔里「厚熊咖啡」做長照
南投縣埔里鎮樂齡學習中心今揭牌，有別於一般長照據點，該中心設置在由愚人之友基金會所創設的照顧咖啡館「厚熊咖啡」，與暨大、巷弄文旅等在地產業協力建置營運，提供健康促進課程和長照知識，社區青銀「厚熊笑狗（互相照顧）」。
縣府指出，樂齡學習中心是銀髮族終身學習的場域，讓長輩活到老、學到老達到活躍老化目的，而目前全縣共有13個中心，其中埔里據點的「厚熊咖啡」是藉由群聚在地產業的模式，以社區營造、社會企業的策略來推動長照服務。
而由愚人之友基金會創設的「厚熊咖啡」其實是採用咖啡館意象營造內部，並與提暨南國際大學、巷弄文旅、順騎自然、南投縣導覽解說協會、18 度C巧克力工坊等在地產業供健康促進、關懷照護等課程，滿足民眾照護需求的長照場域。
暨大副校長江大樹說，因多數長照據點都在活動中心或集會所，因此民眾對據點總有刻板印象，認為是長輩的場域，而較不會進入，但透過「厚熊咖啡」這樣照顧咖啡館的概念，營造放鬆、友善的氛圍讓長輩活動，也提高民眾接觸長照意願。
縣府今年更與「厚熊咖啡」合作成立樂齡學習中心，並於今天揭牌，副縣長陳正昇說，南投高齡化高居全國第三，亟需更多資源與經費，而透過官產學合作打造樂齡中心，提供更多專業且符合地方長輩需求的課程，成為縣內長照生力軍。
江也提到，暨大人文學院USR長照計畫團隊發展出「厚熊笑狗（互相照顧）」相關教育推廣教材及課程，導入專業師資，並由校內師生或在地志工帶活動，帶動當地樂齡學習風氣，同時打造青銀共學交流的基地。
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