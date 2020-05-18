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民進黨彰化縣主委選舉 傳「染紅」爭議
民進黨彰化縣黨部主委選舉競爭激烈，候選人許廣東今年提出資料指控，對手邱建富在2010年參加中國「海峽論壇」，2011年又到對岸交流違反黨規，將建請中央開除黨籍，現任主委邱建富反駁說，當時是彰化市公所市長，也是全台唯一寺的廟室管理人，他是以神職身分參加海峽論壇中，有向縣黨部報請獲准。
許廣東今天與5、6名黨員拿出中國媒體資料指控表示，邱建富2010年在任職彰化市長期間未經報備參加中國統戰「海峽論壇」，成為大陸統戰宣傳關注焦點，邱建富時有黨員身份、還有公職身分，還沾沾自喜對中國媒體說「此次沒有向黨中央報備」，質疑邱建富在論壇裡見過什麼人、說過什麼話、有沒有出賣台灣人的利益？
許廣東指出，2008年4月當時的黨主席蔡英文已下達禁令，明定民進黨公職不得參加中國海峽論壇，邱建富影響黨譽，將建請中央黨部開除黨籍。
民進黨縣議員賴清美也說，邱建富想要當黨主委卻腳踏兩條船，要中國關愛的眼神又要台灣人的選票，這樣很不妥，黨中央一定很注意這次選舉，在中國一直打壓台灣之際，若當選的主委親中非常不能認同。
對此，邱建富說，2010年3月他任彰化市長，彰化市長要兼任彰化南瑤宮等宮廟的管理人，等於是公職兼神職，當時接到海峽論壇宗教論壇邀請，他是以南瑤宮管理人參加，當時知道黨中央禁令，已先向當時縣黨部主委江昭儀報備，經向黨中央請示後他才參加，隔年南瑤宮分靈到漳州，他同樣以南瑤宮管理人身分率領十媽會300多信徒前往交流。
邱建富也說，中國媒體報章雜誌為中國宣傳有片面不實報導，他確實有報備參加海峽論壇，當時也是與其他16人參加論壇，非獨自參加，他多次參加黨職選舉，若有違反黨歸早就被開除，希望這次主委選舉回歸政策面、正常面，對手不要再抹黑、抹紅。
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