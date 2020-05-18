畢業季就業難？ 勞工局：台中還有2萬工作機會

後疫期時代如何保障勞工權益？台中市議員黃馨慧今天質詢表示，中央紓困政策勞工看的到、吃不到，台中市138萬名勞工只有10人領得到，另針對即將踏入職場新鮮人、放無薪假勞工、就業問題無實質助益，建議市府應該加強研擬促進青年就業方案，因應後疫情台中就業趨勢。

黃馨慧表示，中央1.5兆紓困金補助是「射箭畫靶」而不是全民發現金，民眾對紓困方案八成以上無感，也導致絕大多數勞工根本無法得到紓困，倘若勞工遇到減薪、資遣卻不符紓困資格，除失業可以請領「就業津貼」「職訓津貼」以外，市府有沒有研擬相關讓勞工安心的方案？

黃馨慧認為，六月是鳳凰花開的畢業季，學生滿懷自信從學校畢業、踏出校門，正是希望一展長才的時候，不該變成到處碰壁、打擊自信的煎熬時刻！當大家經過百日防疫中，正從新冠肺炎的陰影逐漸恢復正常生活之際，也正是市府提出有效保障勞工權益政策的關鍵時刻。

台中市政府勞工局表示，市府首創「視訊徵才活動列車」邀科技業、製造業、服務業等逾20家企業舉辦視訊徵才活動，就業服務處官網設置「防疫薪安排 視訊來徵才」專區，到4月底共辦理23場次視訊徵才，提供近400個職缺，不因疫情停止。另提供就業青年申辦「就業金安薪」提供青年在學接軌就業的「職涯金攻略」方案，讓青年在就業前做好準備。

截至4月30日，台中市仍有2萬個就業機會，市府5月21日、22日將與中興大學聯合舉辦視訊就業博覽會，博覽會中將有40家企業、提供逾1,600個職缺，歡迎即將踏入職場新鮮人、一般勞工踴躍參加。