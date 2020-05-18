法制局長赴中國研討會挨批統戰 中市府：學術交流

台中市議員今天在業務質詢中質疑，中市法制局長李善植去年率團到對岸出席法學研討會，有統戰交流之虞，李善植則澄清是學術交流，也有進行城市行銷，與政治無關。

台中市議會今天舉行第3屆第3次定期會民政部分業務質詢，市議員王立任、張玉嬿、謝志忠、黃守達等人在會中表示，李善植去年8月帶團到中國參加「兩岸和平發展法學論壇」活動，質疑「為中國兩岸關係和平發展與實現祖國和平統一服務」。

王立任指出，中國每年都舉辦「兩岸和平發展法學論壇」，中市府已連續多年沒有派員出席，卻在去年由李善植率5名市府人員參加，擺明是為中國和平統一服務，他並質疑，3天論壇行程卻多留2天接受招待，要求刪除法制局出國預算。

張玉嬿則說，市府根本不應該消極配合中國統戰活動，矮化台灣，將來絕對不能再參加這種形式的論壇。

台中市副市長黃國榮強調，針對學術交流依附的參訪行程，他認為，正式研討會除學術交流，也會利用參訪行程進行城市行銷，是地方政府交流的正常管道。

李善植表示，法制局在這次論壇中探討電子商務消費者保護等議題，這些議題和不少台商生活及市民權益密切相關，市府藉參加論壇提供民眾協助，保障應有權益，與政治無關。