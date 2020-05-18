快訊

蘇嘉全接總統府秘書長 顧立雄任國安會秘書長

接受譚德塞邀請 習近平將在WHA開幕式上致詞

法制局長赴中國研討會挨批統戰 中市府：學術交流

中央社 / 台中18日電

台中市議員今天在業務質詢中質疑，中市法制局長李善植去年率團到對岸出席法學研討會，有統戰交流之虞，李善植則澄清是學術交流，也有進行城市行銷，與政治無關。

台中市議會今天舉行第3屆第3次定期會民政部分業務質詢，市議員王立任、張玉嬿、謝志忠、黃守達等人在會中表示，李善植去年8月帶團到中國參加「兩岸和平發展法學論壇」活動，質疑「為中國兩岸關係和平發展與實現祖國和平統一服務」。

王立任指出，中國每年都舉辦「兩岸和平發展法學論壇」，中市府已連續多年沒有派員出席，卻在去年由李善植率5名市府人員參加，擺明是為中國和平統一服務，他並質疑，3天論壇行程卻多留2天接受招待，要求刪除法制局出國預算。

張玉嬿則說，市府根本不應該消極配合中國統戰活動，矮化台灣，將來絕對不能再參加這種形式的論壇。

台中市副市長黃國榮強調，針對學術交流依附的參訪行程，他認為，正式研討會除學術交流，也會利用參訪行程進行城市行銷，是地方政府交流的正常管道。

李善植表示，法制局在這次論壇中探討電子商務消費者保護等議題，這些議題和不少台商生活及市民權益密切相關，市府藉參加論壇提供民眾協助，保障應有權益，與政治無關。

台中市 台商 出國

延伸閱讀

赴大陸法學論壇綠批統戰？ 中市府：林佳龍也派員參加

嬰兒床9月才納應檢項目有空窗 中市議員要求優先查

台中9往生互助會規模最大2萬人 議員：無法管老本不保

後疫情應檢視侵犯穩私限制 議員：不能再恣意妄為

相關新聞

民進黨彰化縣主委選舉 傳「染紅」爭議

民進黨彰化縣黨部主委選舉競爭激烈，候選人許廣東今年提出資料指控，對手邱建富在2010年參加中國「海峽論壇」，2011年又...

疫情趨緩不能鬆懈 溪湖鎮果菜市場公司今送萬張額溫卡

彰化縣溪湖鎮果菜市場公司製作額溫檢測卡，鎮長兼果菜市場公司董事長黃瑞珠今天送給全鎮國中、小學師生，也從今天起一連5天送給...

畢業季就業難？ 勞工局：台中還有2萬工作機會

後疫期時代如何保障勞工權益？台中市議員黃馨慧今天質詢表示，中央紓困政策勞工看的到、吃不到，台中市138萬名勞工只有10人...

因疫撐不住 埔里唯一的電影院今起暫熄燈號

新冠肺炎疫情雖趨緩，不少防疫政策漸解封，但先前因疫遭受衝擊的傷害已造成，南投縣埔里鎮唯一的電影院「山明影城」昨晚公告「今...

搶救後疫情經濟 台中購物節7月登場

疫情讓百業蕭條，台中市府7月將推出「台中購物節」，比去年延長達2個月，規模也擴大除實體商電，更結線上及電視購物平台，讓民...

全球博館日台中靜悄悄？文化局：有網紅宣傳加線上展演

5月18日為國際博物館日，今年以「多元與包容」為主題。台中市議員鄭功進發現，台中市政府文化局，即使官網上，連國際博物館日...

彰化12家愛心企業捐住警器 部分開放鹿港居民免費申請

住警器能在火災初期偵知煙霧及高溫並發出警報聲響，彰化縣推廣住警器裝設自2017年至今已有29起成功示警案例。鹿港鎮12家...

竹山送花綠美化大家搶著排 鎮公所推App預約

竹山鎮公所以廚餘有機土種植花卉，並從4月起，開辦樂活家園綠美化活動，每月第4個周六，都會準備1萬株花提供給民眾佈置自己的...

台中9往生互助會規模最大2萬人 議員：無法管老本不保

台中市議員黃守達指出，全市現有立案登記的往生互助會有9個，過去互助會爆發不少爭議，他認為應訂定自條例加強規範互助會，公開...

彰化縣定古蹟旁60年蘋婆老樹病危 在地人請樹醫搶救

彰化縣永靖鄉縣定古蹟忠實第門樓旁有一株60年蘋婆老樹原本都很青翠茂密，但上個月突然開始枯黃，葉子幾乎掉光。文史工作者邱美...

一年半痛失雙親 莊子瑋照顧祖父母和妹妹獲總統教育獎

彰化縣竹塘國中學生莊子瑋積極參加球類團體競賽，用功讀書，放學後幫祖父莊茂松務農，完全不流露一年半之內先後失去雙親的傷痛；...

台中北屯舊社停車場改建動土 盧秀燕特別感謝林佳龍

台中市為搭配捷運綠線的汽機車停車位需求，上午為「舊社停車場立體化興建工程」舉辦動土典禮，預計明年12月完工；現有的70個...

熱門新聞

綠營風暴？ 高雄出現神祕布條「阿舅要回來了」

台灣八景島水族館及IKEA旗艦店完工 下半年開幕見面

太好心！下雨天遇車禍 雞婆解說員竟撿回一個女孩

韓國瑜施政報告 為請假選總統向市民道歉

影／誇張！半小時傾盆大雨 彰化花壇彰員路大淹水

南投虎頭山湧泉不竭 居民笑稱飲「虎尿」逾百年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。