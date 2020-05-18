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因疫撐不住 埔里唯一的電影院今起暫熄燈號

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮唯一的電影院「山明影城」因受疫情衝擊，今起短期歇業。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮唯一的電影院「山明影城」因受疫情衝擊，今起短期歇業。記者賴香珊／攝影

新冠肺炎疫情雖趨緩，不少防疫政策漸解封，但先前因疫遭受衝擊的傷害已造成，南投縣埔里鎮唯一的電影院「山明影城」昨晚公告「今起短期歇業」，震撼地方，加油打氣留言不斷湧入，盼「唯一影城」要撐住，業者則回覆「等我們回歸」。

埔里鎮是南投縣4大市鎮之一，當地早期有多家電影院，但因產業沒落、人口外移等因素，影視產業逐漸蕭條，電影院也一家一家關，整個大埔里地區（埔里、魚池、國姓、仁愛）僅剩「山明影城」，成為當地唯一、縣內唯二的電影院。

只不過，「山明影城」臉書粉絲專業昨天貼出「短期歇業」公告，指出因受疫情影響與影片延檔關係，自109年5月18日起影城短期歇業！營業日期將視疫情和檔期狀況再做調整，而歇業期間持有到期團體票券則可自動順延2個月。

而在公告最後，業者不忘向消費者喊話「讓我們一起努力防疫！保持健康，我們會再相見」；埔里唯一的影城暫時熄燈的消息一出，不少人湧入臉書粉絲專頁留言，有人直呼可惜稱「為防疫憋好久才想去看電影，怎就歇業了」。

但有更多影迷為留言為業者加油打氣，希望影城「要撐住，埔里不能沒有電影院」、「疫情總是會過去，相信很快就會再見面」、「沒關係，我們等你」等；業者也留言要大家不要太失望，並回覆「是短期暫停營業，請一定要等我們回歸。」

其實，「山明影城」也曾暫時歇業過，而那次是在921地震之後，因南投縣受到重創，埔里也是重災區，影城也因此受損，所以一度停業，多年後又重新開張，近年為強化視聽效果更新設備，更是CP值超高的「首輪」影城，受鄉親青睞。

今年遭逢肺炎衝擊，山明影城在疫情期間照常營業，並遵守單一場次售票不超過100席、隔開劃位時保持安全社交距離等防疫措施，且民眾因疫觀影意願低落，客源大受影響，加上不少片商考量票房延後影片上檔，促使業者決定短期歇業。

南投縣埔里鎮電影院「山明影城」受疫情衝擊，今起短期歇業。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮電影院「山明影城」受疫情衝擊，今起短期歇業。記者賴香珊／攝影

埔里 電影 疫情

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