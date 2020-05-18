聽新聞
test
0:00 / 0:00
搶救後疫情經濟 台中購物節7月登場
疫情讓百業蕭條，台中市府7月將推出「台中購物節」，比去年延長達2個月，規模也擴大除實體商電，更結線上及電視購物平台，讓民眾不出門、動動手指就能消費。
今上午「第2屆台中購物節」啟動記者會，電視購物銷售天后斯容站台，與市長盧秀燕一搭一唱介紹台中名產，場面熱鬧。
盧秀燕表示，去年首辦購物節有2萬家商店參與、超過20萬人下載App參加抽獎、銷售金額超過25億元，今年要「把餅做大」，擴大實體店數到3萬家，也鼓勵民眾在實體店家交易外，可在線上或電視購物。盧秀燕說，去年首獎是千萬豪宅，今年獎品更豐富。
經發局指出，參加商店將推出台中限時嚴選、觀光旅遊、私房美食及當令優質農特產品，目前還正招募更多優質店家加入，希望更多百貨、觀光旅遊、商圈、行動支付等業者參與。更多台中購物節活動可請上市府經發局網站( https://www.economic.taichung.gov.tw/ )查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言