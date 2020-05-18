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全球博館日台中靜悄悄？文化局：有網紅宣傳加線上展演

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員鄭功進指出，今天博館日台中無活動，質疑文化局忽略全球博館日。市府回應因疫情改線上展覽。圖／鄭功進提供
台中市議員鄭功進指出，今天博館日台中無活動，質疑文化局忽略全球博館日。市府回應因疫情改線上展覽。圖／鄭功進提供

5月18日為國際博物館日，今年以「多元與包容」為主題。台中市議員鄭功進發現，台中市政府文化局，即使官網上，連國際博物館日都隻字未提，質疑市府要讓台中市坐實「文化沙漠」之名。

台中市文化局表示，今年以「線上館舍串聯」方式響應活動，邀請Youtube網紅Spice Travel與Wenn拍攝地方文化館介紹影片，並輔導地方文化館辦理小型活動， 因疫情影響，無法如往年盛大辦活動。

鄭功進表示，每年博物館日有不同的主題，今年雖有疫情，但本地連35日無本土個案，台中市文化局相較其他縣市，市府團隊表現近乎無感。他舉帝國製糖廠台中營業所為例，是東南區最新的文化觀光亮點，卻完全靜悄悄。

鄭功進強調，文化局不能把文物當冷凍食材放冰箱，需要的時候才拿出來用。文物價值除專家參與，也應接地氣，市府團隊才真正參與博物館日。鄭功進說，台中在地的博物館，應打造本土文化「基因庫」專注發展在地文化。

文化局指出，文化局官網與博物館、地方文化館網站，讓民眾在家也能線上暢遊台中各地方文化館。同時，輔導地方文化館辦理小型活動，例如：帝國製糖廠台中營業所「家有囍事」特展、豐原漆藝館「遊地景、換好禮」、霧峰林家宮保第園區「國際博物館日寫生活動」和明道中學現代文學館「相約閱讀」、「以詩佐畫」等活動，響應世界博物館日。

台中市纖維工藝博物館也與國內19所博物館串聯，推出「518博物館日20館聯合活動：你要去哪裡？」活動集結國內20所公私立博物館，從5月13日到5月27日介紹多元的藏品和設施，並邀請民眾分享參觀博物館的經驗，還能線上抽好禮。

博物館 文化局 台中市

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