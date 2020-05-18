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彰化12家愛心企業捐住警器 部分開放鹿港居民免費申請
住警器能在火災初期偵知煙霧及高溫並發出警報聲響，彰化縣推廣住警器裝設自2017年至今已有29起成功示警案例。鹿港鎮12家企業及個人捐贈3300個住宅用火災警報器給彰化縣消防局， 消防局第三大隊開放部分數量給鹿港區域民眾免費申請，以給老舊房屋、狹小巷弄戶為先，每戶限申請1個。
鹿港老宅、老街巷弄多，在地12家企業及個人捐贈3300個住宅用火災警報器，彰化縣長王惠美今天到彰化縣消防局第三大隊代表受贈。王惠美說，小小一個住警器，在火災發生時，能發揮大大的功效。今年雖編列212萬7000元添購8439個住警器，全縣仍欠缺約14萬個，感謝在地企業拋磚引玉回饋鄉里。
這次捐贈活動由鹿港鎮長許志宏發起，聯合在地和億營造股份有限公司、大學城文具批發廣場、長懋塑膠工業股份有限公司、澄悅商旅、森泰建設股份有限公司、欣揚消防器材行、彰鹿預拌混凝土股份有限公司、環亞鋼構有限公司、博森紙業股份有限公司、星能股份有限公司、縣政顧問楊儒發、消防局第三大隊長施順仁等12家善心企業及人士。
消防局第三大隊長施順仁說，住警器可以在火災發生初期偵測煙熱，並發出警報聲響，消防局連續多年協助弱勢戶裝設住警器，設置比例高，今天捐贈的住警器除了發送給低收入戶及高風險家庭等弱勢戶使用，也開放給鹿港區域民眾前來登記申請，但每戶限定1個，希望藉此擴大推廣。
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