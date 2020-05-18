竹山送花綠美化大家搶著排 鎮公所推App預約

竹山鎮公所以廚餘有機土種植花卉，並從4月起，開辦樂活家園綠美化活動，每月第4個周六，都會準備1萬株花提供給民眾佈置自己的家，每個人限額領取20株。由於鎮民非常踴躍，為免民眾飽受排隊困擾，推出App線上預約，只要下載「竹山鎮公所」App，就可以進行領花預約。

竹山鎮公所表示，去年底燈會前就與暨南大學合作開發手機App，強化鎮務的活動宣導，獲得不少鎮民的熱烈回應，今年舉辦領花活動，從上個月25號開跑後，不但1萬株當場發光，還立即增加配送額度，因此決定將活動升級turbo2.0版，開放App線上預約 ，首次開放300名。

鎮長陳東睦表示，有鑑於民眾非常踴躍，考量疫情相關規則，這次為了讓大家不要在太陽底下那麼久，本周六花地點更改到鎮公所前廣場，當天會有多組工作人員同時作業，希望能夠讓民眾能快速拿到花，分散人流；早上9時起先進行現場領花作業，數量1萬株，線上預約領花的民眾，10時至11時30分領花，逾時不候。