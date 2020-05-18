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台中9往生互助會規模最大2萬人 議員：無法管老本不保

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員黃守達指出，往生互助會問題在於法源不足、法制不全、督導不周。記者陳秋雲／攝影
台中市議員黃守達指出，往生互助會問題在於法源不足、法制不全、督導不周。記者陳秋雲／攝影

台中市議員黃守達指出，全市現有立案登記的往生互助會有9個，過去互助會爆發不少爭議，他認為應訂定自條例加強規範互助會，公開透明財務，並明訂退場機制，以免問題再發生，市民存的棺材本血本無歸。

社會局長彭懷真表示，「老人往生互助會」屬私領域問題，為私權契約，市府會加以宣導或提供相關協助，對於民眾衍生民事爭議，將研議是否納入「合作社」系統，在不涉私權情況下監督，保障民眾權益。

黃守達指出，往生互助會問題在於法源不足、法制不全、督導不周。基於私法自治，老人互助會就算最後問題發生了，受害民眾也只能循司法途徑走訴訟程序，市府難以介入，2017年的大里區台灣慈暉老人會經營老人互助會就是一例。

黃守達表示，社會局去年委託會計師查核全市社會團體包括往生互助會的會務、財務，其中除霧峰老人會沒有被查核缺失以外，另外8個團體都有缺失。台中市規模最大的往生互助會會員人數就有2萬多人，但根據2019年度的查核報告，該會查有5項缺失，更何況目前存在很多黑數，市府無法可管、無法可罰。

因這些團體有立案登記，所以長輩都很放心，契約可能也沒看清楚就入會繳錢了，有參加往生互助會的會員在反應，想中途退出，卻一毛退費都拿不到，問契約也說沒有，對會員毫無保障。

台中市 棺材 司法

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