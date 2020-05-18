彰化縣定古蹟旁60年蘋婆老樹病危 在地人請樹醫搶救

彰化縣永靖鄉縣定古蹟忠實第門樓旁有一株60年蘋婆老樹原本都很青翠茂密，但上個月突然開始枯黃，葉子幾乎掉光。文史工作者邱美都說，這株老樹有連結忠實第的在地記憶，今天上午來自新竹的甘霖樹醫團隊負責人楊淳婷等人到場搶救。楊淳婷說，蘋婆老樹已呈現病危狀態，但得知當地人對此樹有很深的情感，會盡力搶救。

員林郡文史工作室邱美都最近在彰化卓蘭饒平客臉書網站貼文為蘋婆樹求救，她說這株蘋婆老樹「原本一直很旺，不知怎麼了？」。4月開始枯黃，葉子掉得光禿禿，她與60年前種下蘋婆老樹的邱創國的兒子邱垂洲，發起認捐請樹醫來救老樹。

邱美都上周先把蘋婆樹照片傳給福田樹木保育基金會，福田答覆說，蘋婆樹極大可能是感染褐根病，依樹木枯黃狀況看來，救回的機率不大。褐根病會讓樹木根系脆化，極可能會無風自倒而傷人，建議要趕緊處理，以免危險。

不過在地人都捨不得這株老樹，邱美都說，當年寫瑚璉村史時也都把老樹和忠實第的故事寫進去，大家對老樹都有感情。昨天還請民俗師傅寫文疏稟告祖先，請境內土地公和眾神爺守護蘋婆樹。

楊淳婷說，蘋婆樹主幹和根系都有腐爛情形，尤其根系嚴重腐爛，葉子才會在短時間內掉光，否則蘋婆樹是常綠樹種。依病徵看來極可能是褐根病，但也還有其他病蟲害問題。