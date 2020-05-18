一年半痛失雙親 莊子瑋照顧祖父母和妹妹獲總統教育獎

彰化縣竹塘國中學生莊子瑋積極參加球類團體競賽，用功讀書，放學後幫祖父莊茂松務農，完全不流露一年半之內先後失去雙親的傷痛；他堅強因應家庭變故和學習表現傑出，獲得2020總統教育獎。

莊子瑋原本有幸福美滿家庭，三代同住竹塘鄉小溪村的三合院。2018年夏天，他的父親駕駛油罐車在西濱快速道路發生車禍，當場身亡，2019年10月他的母親忽然昏倒，送醫急救發現腦幹腫瘤破裂，住院7天仍不治。

莊子瑋說，父親去世後，他身為長子和「大孫」，自認應該扛起父親的責任照顧母親和祖父母，誰知母親也走了，他會負擔父母的責任照顧妹妹和祖父母。

導師許森堯表示，父母雙亡後，莊子瑋神情茫然數日，彷彿想清楚自己的未來，恢復往日活力，他擔任學校拔河隊長，帶領團隊參加2019縣長盃拔河比賽國中班際混合組得到冠軍，參加2019彰化縣世界機關王競賽得到第三名。

除了對外競賽成績優異，莊子瑋的學業成績保持全學年前十名，有機會升學國立彰化高中。他表示，免試分發如果錄取彰化高中，未來他希望就讀空軍官校，畢業後投身軍旅當一名飛官翱翔天際，重溫媽媽帶他搭飛機去越南，飛在天空自由自在的快樂。

校長黃仲平說，竹塘國中是偏鄉學校，弱勢學生比例高達42%，莊子瑋得獎可作為全校學生的典範，只要努力，就能開創出一片屬於自己的天空。