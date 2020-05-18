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台中北屯舊社停車場改建動土 盧秀燕特別感謝林佳龍

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
台中市為搭配捷運綠線的汽機車停車位需求，上午為「舊社停車場立體化興建工程」舉辦動土典禮，預計明年12月完工；現有的70個平面停車位將增加成為汽車停車位250個、機車115個。記者黃寅／攝影
台中市為搭配捷運綠線的汽機車停車位需求，上午為「舊社停車場立體化興建工程」舉辦動土典禮，預計明年12月完工；現有的70個平面停車位將增加成為汽車停車位250個、機車115個。記者黃寅／攝影

台中市為搭配捷運綠線的汽機車停車位需求，上午為「舊社停車場立體化興建工程」舉辦動土典禮，預計明年12月完工；現有的70個平面停車位將增加成為汽車停車位250個、機車115個。

市長盧秀燕致詞說，舊社停車場原是平面停車場，僅有70個平面停車位，但新的立體停車場將興建地下二層的多目標使用建築物，除了原戶外平面仍維持汽車停車位並增設機車停車位，同時興建公園廁所、管理室及電梯的出入口；地下二層樓作為汽機車停車場，增加汽車停車位250個、機車115個。

她強調，停車場緊鄰舊社公園，因此尊重當地居民意見，會維持公園的原有景觀，減少建築量體並增加穿透性，讓停車場與公園融為一體，不因設置停車場而影響在地居民的休閒、運動。

盧秀燕指出，2億1千多萬元的興建經費，交通部補助3分之1，其餘市府自籌，因此特別感謝交通部長林佳龍的支持。盧秀燕除了親自迎接林佳龍今的到來，司儀介紹林佳龍時，她也站來鼓掌，甚至動土典禮還特別是「雙主典」由她和林佳龍一起上香、敬獻。

林佳龍說，台中市在第一階段前瞻有關停車場的計畫總共提出了15個計畫，總工程經費計45億餘元，對於地方政府來說負擔比較重，中央核定總預算17億餘元，台中市獲得的經費補助名列前茅，未來可提供3938個汽車數及1225個機車位，對於未來捷運通車後相當重要。

他也提到，舊社停車場興建工程是第1個動土的計畫，前瞻相關停車場15個計畫中，其中有11個是在他擔任台中市長任內所獲得核定，剩餘的4個，則是他擔任交通部長後通過核定，因此對於停車場計畫工程有特殊的感情。

林佳龍強調，軌道與車站旁廣設停車場，要找到停車場的土地不易；機會是留給準備好的人，前瞻基礎建設特別預算，第一個階段四年編列了停車場預算200億元，前瞻2.0也盼台中市提出更多更好的停車場計畫申請。

台中市交通局長葉昭甫表示，本案會依循民眾需求，不影響公園的景觀及使用；興建完成後公園的設施包括生態池及步道都會復原，停車場也以影響最小的方案融入原有公園的風貌。

台中市長盧秀燕（右）除了親自迎接林佳龍今的到來，司儀介紹交通部長林佳龍時，她也站來鼓掌，甚至動土典禮還特別是「雙主典」由她和林佳龍一起上香、敬獻。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（右）除了親自迎接林佳龍今的到來，司儀介紹交通部長林佳龍時，她也站來鼓掌，甚至動土典禮還特別是「雙主典」由她和林佳龍一起上香、敬獻。記者黃寅／攝影
台中市舊社停車場現只有的70個平面停車位。記者黃寅／攝影
台中市舊社停車場現只有的70個平面停車位。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（左二）和交通部長林佳龍（左）一起為舊社停車場新建工程動土。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（左二）和交通部長林佳龍（左）一起為舊社停車場新建工程動土。記者黃寅／攝影

停車場 林佳龍 台中市

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