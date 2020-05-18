南投虎頭山湧泉不竭 居民笑稱飲「虎尿」逾百年
南投縣埔里鎮虎頭山因山形猶如一隻趴伏的老虎而得名，其最高處的虎背能鳥瞰埔里盆地美景，且從事飛行傘運動的飛行場，下方犁頭尖聚落後山則有處湧泉，百年來不竭供居民取用，但因剛好位居虎鞭處，當地則笑稱所喝的泉水是「虎尿」。
埔里文史工作者潘樵指出，虎頭山飛行場下方的枇杷里的犁頭尖聚落，雖緊鄰埔里市街，當地現雖有自來水，但因後山有天然湧泉，當地仍約有20戶人家仍取用或汲引泉水，飲泉歷史則是能遠溯超過百年，因此與社區著手記錄該湧泉文化。
枇杷里第4鄰鄰長、湧泉管理者沈芳頡說，其先人早在清朝入墾，發現後山山腰有湧泉，就地取材將竹管剖半做引水道，供居民使用，延續至其祖父接手仍是如此，有時因天氣太冷，竹管裡泉水會結冰，祖父還得逐一敲碎，大家才有水可用。
如今竹管引水道已換成塑膠管，還有過濾池、儲水桶以及一具安裝著20組水錶的白鐵箱，但沈仍會在大雨過後上山巡視，以確保湧泉供應無虞，當地居民因此戲稱沈鄰長是「犁頭尖自來水廠廠長」，沈則開玩笑回敬居民是「平常都喝虎尿」。
沈表示，昔日從遠處觀望，從中心碑到飛行場的山巒，就像一隻趴伏的老虎，飛行場就在虎背處，至於犁頭尖聚落後山腰的湧泉卻剛好位在虎鞭部分，所以當地居民都會笑稱，所喝的泉水是「虎尿」，而且世代皆飲，一喝就是百來年。
而為記錄該特殊的湧泉文化，潘樵因此在沈的帶領下，與社區理事長余承勳、陳奕成等人上山瞭解出泉狀況，沿途山路崎嶇，這口枇杷虎泉則位在半山腰的石縫間，沈則表示，曾有居民將泉水送驗，拜環境天然所賜，泉質安全無毒且優良。
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