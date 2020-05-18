影／誇張！半小時傾盆大雨 彰化花壇彰員路大淹水

今天上午9點左右的一場傾盆大雨，雖說才下了約半小時，卻造成彰化縣彰員路3段白沙國小附近大淹，水深及膝，車輛通過如陸上行舟，很多汽機車怕拋錨，不敢通行而折返，一度造成塞車。由於氣象預告，接著還有幾天豪雨，讓居民十分擔心。

花壇鄉彰員路3段白沙國小往北約500公尺，過去每逢大雨必淹，附近住家都墊高騎樓因應，民眾長期怨聲載道，公路總局、縣府及鄉公所都曾多次施工，主要是從側溝修建，但因尾端無法通達大埔截水溝，水流沒有去處，總是積在彰員路，總是無法改善。

最近彰員路3段才又修建側溝，沒想到今天上午又因這場雨而破功，附近住家反而指責是側溝非但沒改善排水，反而讓淹水更嚴重，由於緊接著，天氣預報會有幾天大豪雨，大家擔心恐怕災情會更慘重，希望相關單位及早因應。