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日月潭萬人泳渡 南投備好配套

聯合報 / 記者黑中亮／南投報導
日月潭萬人泳度活動今年一度受新冠肺炎疫情影響，南投縣政府以防疫為前提備好配套方案。 圖／聯合報系資料照片
日月潭萬人泳度活動今年一度受新冠肺炎疫情影響，南投縣政府以防疫為前提備好配套方案。 圖／聯合報系資料照片

隨著國內疫情未全面明朗，今年日月潭國際萬人泳度活動，主承辦單位一度擔心受影響而停辦。

南投縣政府指出，萬人泳度仍訂今年9月27日舉辦，但以防疫為前提，縣府已備好多項配套方案，必要時不接受國外參賽者報名。

南投縣教育處指出，上半年有不少國內外運動賽事，因受疫情影響停辦，但預估下半年可望慢慢恢復正常，隨著各地逐漸放寬運動賽事，教育部體育署也在做好防疫工作前提下，計畫讓大型重要活動賽事如職棒等陸續恢復賽事準備，並有條件開放球迷到球場觀賽。

副縣長陳正昇表示，日月潭萬人泳度活動是登上國際游泳名人堂世界級體育盛事，每年都為南投縣創造可觀的運動觀光商機，不會輕言取消，縣府已提前做出人潮控管措施，計畫暫停國外選手報名，減少境外移入病例的可能性。

陳說，縣府已接到國際泳協通知取消2020FINA馬拉松游泳世界錦標賽系列賽-南投站，因此萬人泳度日月潭活動配套方案，包括視9月疫情，可能分為兩周舉行外，日月潭公開水域游泳挑戰賽與萬人泳度嘉年華也會分日、分時、分批下水，達到避免群聚及分散控管人潮目的。

埔里早泳會會長蔡金雀指出，「原訂7月11日開始報名，可是現在疫情還不明朗，許多事情都不能動，讓承辦單位非常傷腦筋。」畢竟看到各地都在限制室內外聚集人數，目前只能先公告比賽及報名日期，各項報名訊息可上埔里早泳會官網https://www.pulifourswim.tw/tw/

疫情 日月潭 埔里

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