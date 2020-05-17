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「兩人七腳」合作無間 肢障老師夫妻打造藝術治療園區

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
油畫課依據不同障礙特製適合輔具，這是這位極重度多重障礙學員的第一幅畫作，令人驚豔，右為蔡啟海。照片／台灣畫話協會提供
油畫課依據不同障礙特製適合輔具，這是這位極重度多重障礙學員的第一幅畫作，令人驚豔，右為蔡啟海。照片／台灣畫話協會提供

蔡啟海、李淑玲夫婦都是小兒麻痺患者，卻不被命運打倒，還刻苦向學，在獲公費留學後，畢身投入特殊教育。蔡啟海8年前從和美實驗學校退休後，依然執著奉獻，與妻子「兩人七腳」在台中市霧峰區光復新村創立社團法人台灣畫話協會，藉由園藝、藝術創作，鼓勵與指導重度身心障礙者走出來，進而自力更生，讓人生無限可能。

蔡啟海是台灣畫話協會創會理事長、妻子李淑玲去年從台北教育大學特殊教育學系退休後接任理事長， 夫妻同心推動藝術教育活動，以繪畫代替身心障礙者說「話」。蔡啟海說，協會學員有腦性麻痺、自閉症、小兒麻痺、罕見疾病、唐氏症、多重障礙等身心障礙者，共有50人，而他們因身心障礙也需要家長陪同，連同家人共110人。

蔡啟海說，這些孩子在18歲以後，沒有再繼續升學，大部分孩子找不到工作，成了家庭負擔，協會透過10幾位老師、家長共同合作，為他們設計課程，每周一到周五由家長陪同前往，從事園藝與拼布、畫畫、陶藝藝術與習與創作，這除了是治療方式外，也讓他們學著走出封閉，開拓人生。

過程中，雖然遇到許多困難與挫折，但在老師耐心指導下，他們慢慢找回自信心，也走出自己的道路來。蔡啟海說，台灣畫話協會自創會以來，每年在全台各地舉辦多次大小展覽，累計超過60場，更遠至離島金門，甚至到日本東京辦理國際交流展，期許讓更多人看見障礙者藝術創作獨特的生命色彩。

協會在這8年一路走來，改變了這些孩子，也寫下了許多勵志的故事。其中，住在台中的學員「奇奇」，因被酒駕者撞飛，生命指數只剩4，雖然在鬼門關前救回一命，卻造成多重障礙，身心禁錮了20多年。直到進到協會，除了找到創作的動力，也會自己 搭公車前往協會。他的一幅「陪伴鳳凰木的商店」畫作令人驚豔，寓有「鳳凰代表重生，希望能夠生生不息。」母親含淚感謝協會的陪伴與教學，讓孩子找到繪畫的天賦。

另有一名自閉症患者長期躲在陰暗角落，不說話，8年來，在協會「拈花惹草」、寫生下，對上百種花草如數家珍，去年參加一項創作比賽還拿到第一名，獲得5萬元獎金，作品還被收藏，一幅要價一萬元。蔡啟海說，為了自力更生，協會還開發出背包、行李箱等文創品，去年單是盈收就約50萬元，平均每人有一萬元產值。

台灣畫話協會目前的現址是承租的，蔡啟海、李淑玲夫婦決心打造全國首座無障礙「藝術教育治療園區」，已募到1千萬元在現址附近購置220坪土地，並請建築師完成設計，他們的「圓夢」計畫只剩最後一哩路，就是800多萬元的建造費，還缺600萬元，希望各界協助為身心障礙者圓一個夢。

蔡啟海、李淑玲夫婦打造全國首座無障礙「藝術教育治療園區」，已募到1千萬元在現址附近購置220坪土地，並請建築師完成設計。照片／台灣畫話協會提供
蔡啟海、李淑玲夫婦打造全國首座無障礙「藝術教育治療園區」，已募到1千萬元在現址附近購置220坪土地，並請建築師完成設計。照片／台灣畫話協會提供

協會在台中市霧峰區光復新村舉行的身心障礙拼布藝術聯展，踩街活動既熱鬧又溫馨，宛如嘉年華會。照片／台灣畫話協會提供
協會在台中市霧峰區光復新村舉行的身心障礙拼布藝術聯展，踩街活動既熱鬧又溫馨，宛如嘉年華會。照片／台灣畫話協會提供

台灣畫話協會開辦的陶泥課，學員們全神貫注地上課。照片／台灣畫話協會提供
台灣畫話協會開辦的陶泥課，學員們全神貫注地上課。照片／台灣畫話協會提供

自閉 小兒麻痺

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