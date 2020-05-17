太好心！下雨天遇車禍 雞婆解說員竟撿回一個女孩

南投縣國姓鄉林姓女導遊解說員昨開車返家，途中看見一名騎機車的女騎士從南部騎車要到日月潭，但天雨路滑摔車，林姓導遊停車幫忙，因雨勢變大，林將她帶回家，女騎士原訂今天離去，後因疼痛就醫發現骨折得觀察一周，林好人做到底，收留並協助，網友大讚「人美心更美」。

中部昨午後降下大雨，林驅車從台中豐原要趕回南投，途中行經台21線約3公里處時看見有人摔車，她表示，前面幾輛車經過都沒人停下來幫忙，她雞婆的停車詢問狀況，才發現是個要騎去埔里的小女生，但自摔受傷，而沒力氣把機車抬起。

林因此幫她抬機車，見她腳部有擦傷，且大雨將至，林便提議開車載她去埔里，女孩原本有些遲疑，但因下起滂沱大雨，最後轉念上車；林指出，聊天中知道這女生在南部工作，因嚮往日月潭，決定衝一波，騎車單日來回，未料摔車受傷。

林表示，相當佩服女孩的勇氣，並得知她是單親，因父歿、母改嫁，從小就由住北部的阿嬤扶養長大，如今又受傷，且相逢即是有緣，便希望她先來家裡住下，等傷好些，今再載她去牽車，她考慮後也答應，就這樣把她給帶回家了。

原訂今天要帶女孩去摔車地點騎車，卻因她腳部疼痛難耐，林帶她去醫院急診，才發現她的腳指頭骨折，須上石膏固定，待一周後確認有無位移，再決定是否需要開刀；林說，女孩考量傷勢，也怕阿嬤擔心，希望林能收留她一周，林就好人做到底。

林將經過PO上臉書，不少人對於她從路邊帶受傷騎士回家感到不可思議，也大讚她「實在太好心」、「好有愛」、「人美心更美」等，但也有親友不太放心，留言直問「這樣好嗎」或建議她要小心處理，林則要大家放寬心，不用太擔心。