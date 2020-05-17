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疫情持續遠距教學夯 中市府：「停看聽」減少爭議

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市法制局提醒民衆，網路教學有6大要點得注意。圖/法制局提供
台中市法制局提醒民衆，網路教學有6大要點得注意。圖/法制局提供

新冠肺炎疫情持續，遠距教學成為不少民眾首選，但根據行政院消費者保護處統計，每年有關網路教學爭議就超過200件，台中去年有72件，占比達36%。這類課程金額動輒數萬至10幾萬元，消費者常分期付款或貸款繳納，履約時間長，消費者可能在中途終止契約，業者也可能發生無法繼續提供服務等問題，衍生退費爭議。

經濟部去年11月訂定「網際網路教學服務定型化契約應記載及不得記載事項」今年5月15日生效，明定費用計算基準、不得記載預付費用購買點數或堂數的使用期限、瑕疵擔保責任歸屬、業者有無擔負履約保證、消費者是否擁有貸款償還抗辯機制及隨時終止契約權利等6大重點。

台中市法制局長李善植強調，新法雖加強保障消費者權益，但最重要的還是在簽約或購買課程前，先「停、看、聽」即「多試聽、多試閱、多比較」各家教學服務課程內容，考量是否符合自身需求，且須仔細審閱契約內容及退費條款，尤其違約金的約定內容，以保障自己的權益。

李善植說，新法6大重點包含業者以促銷價格販售課程，應以「優惠總價」作為契約各項費用的計算基準，新法也明定業者瑕疵擔保責任、賦予消費者貸款償還抗辯機制、要求業者應負擔履約保證責任。

新法保障消費者有隨時終止契約權利，消費者若預付費用購買點數或堂數，業者不得記載使用期限，但若雙方就該筆預付款已經指定特定用途時，則可約定使用期限，例如考前衝刺班、暑期先修班等，不在此限。

新冠肺炎 行政院 疫情

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