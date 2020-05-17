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廢棄太陽能板回收有解 預繳處理費掌握流向

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
環保署廢棄太陽能板回收上路，預繳費用掌握流向。記者林敬家／攝影
環保署廢棄太陽能板回收上路，預繳費用掌握流向。記者林敬家／攝影

各地廣設太陽能板，回收問題備受關注，經濟部能源局去年底修訂「再生能源發電設備設置管理辦法」，申設太陽能板業者要繳交模組回收費用每瓩1千元，這筆再生能源發展基金將能補助未來太陽光電廢棄物的處理費，目前全台已有多家合法清運廢太陽能板的業者，也有3家取得許可的廢太陽能板處理廠，回收體系逐漸建置。

台灣現在退役廢棄太陽能板還不多，但環保署推估，以每片光電板使用20年後除役計算，2035年太陽光電廢棄物恐將達10萬公噸，環保署委託民間組織建立廢太陽能板回收清除體系，也設置太陽光電板回收服務管理資訊系統，案場設置者去年底開始可自行上網登載資料及設置光電板的序號，作為未來廢棄物處理認證的依據。

台灣太陽光電產業協會秘書長是姜暭先說，回收管理系統登載是要掌握未來發電過的廢棄太陽能板排出期程，並追蹤流向，這些登記的廢太陽能板以後都要走向回收再利用，而再生能源發展基金就可支付相關清除處理補助，避免退役太陽能板被隨意棄置。

姜暭先也說，目前產出少數的廢棄太陽能板暫置業者廠區，須到一定規模再派車載去處理，目前台灣已有180家合法清運商拿到載運廢太陽能板模組(D2528)的權利，有3家回收處理業者已取得廢太陽能板處理許可，近期會再增加2到3家，未來廢棄太陽能板更具規模，會有更多處理廠。

彰化縣政府環保局長江培根說，依能源生命週期來看，太陽能光電屬於相對乾淨的綠色能源，目前台灣已有太陽光電模組回收技術，可以乾式、濕式或熱處理等技術取得模組中的有價物。

姜暭先表示，太陽能板有8成以上材料可回收再利用，主要要有細部分解能力，一般太陽能模組由玻璃、金屬、鋁框、塑料以及太陽能電池等組成，玻璃上貼有塑膠薄膜要透過技術將熱值分離下來回收，玻璃絞碎後可作為為粒料用在柏油路面等再利用途徑，太陽能電池送到金屬回收場，銀膠、鋁膠取下都有價，其他矽混合料可提供給需要純矽的產業再利用。

再生能源 廢棄物 環保署

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