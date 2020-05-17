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蒼蠅大軍壓境南投 環保局祭滅飛計畫要「打蠅」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣八卦山地區蠅害問題，居民或攤商使用黏蠅紙捕蠅。圖／本報資料照
南投縣八卦山地區蠅害問題，居民或攤商使用黏蠅紙捕蠅。圖／本報資料照

南投縣南投、名間一帶八卦山地區種植生薑、鳳梨等農作物，因部分農民慣用生雞糞當肥料，不僅飄惡臭，也導致蠅害嚴重，環保局今年除加強源頭管制，更與僑興國小試辦「滅飛打蠅」計畫，將設置大型捕蠅器，盼找出「打蠅」關鍵。

南投環保局指出，八卦山地區在入春後開始種植生薑、鳳梨、火龍果，為當地農民慣用生雞糞做肥料，惡臭吸引蒼蠅產卵，隨氣候轉暖，蠅卵孵化，之後成蠅亂飛又產卵，導致當地出現大量蒼蠅，甚至入侵住家，影響居民生活和環境衛生。

環保局雖為此強化源頭管制，近年加強攔查運載生雞糞車輛，並鼓勵改用熟雞糞降低蠅害，但農民認為，經發酵的熟雞糞，肥度會減少，仍習慣使用生雞糞；環保局為此會同警方、農業局加強取締載生雞糞車輛，但抓不勝抓，難以根絕。

而為改善防範八卦山區蠅害擾民問題，環保局今年除持續加強源頭管制，更在僑興國小試辦「滅飛打蠅」計畫，盼利用蒼蠅往上飛「不走回頭路」特性，在該校嘗試架設10台大型捕蠅器，透過實驗瞭解捕蠅效果及可行性。

環保局長方信雄說，透過開倒錐型缺口的捕蠅器，在內部擺腥味誘餌吸引蒼蠅入籠，因其只會往上飛，就無法往下從缺口飛離，進而集中捕捉，並藉由推動「滅飛打蠅」計畫，將大型捕蠅器推廣到蒼蠅熱區學校，如成效不錯再推廣至他校。

環保局表示，提供經費讓師生提出研究實驗計畫，驗證大型捕蠅器捕蠅原理，並實驗出擺放位置、使用時間及最佳引誘源等捕蠅關鍵，也從捕蠅研究達到環境教育；但方也坦言，如果農民不改變使用生雞糞觀念和習慣，蠅害問題恐仍難解。

南投縣環保局今年與僑興國小合作試辦「滅飛打蠅」計畫，盼改善八卦山地區蠅害問題。圖／南投縣環保局提供
南投縣環保局今年與僑興國小合作試辦「滅飛打蠅」計畫，盼改善八卦山地區蠅害問題。圖／南投縣環保局提供
南投縣南投、名間一帶八卦山地區蠅害問題，居民或攤商使用趕蠅器驅趕蒼蠅。記者賴香珊／攝影
南投縣南投、名間一帶八卦山地區蠅害問題，居民或攤商使用趕蠅器驅趕蒼蠅。記者賴香珊／攝影
南投縣環保局今年與僑興國小合作試辦「滅飛打蠅」計畫，盼改善八卦山地區蠅害問題。圖／南投縣環保局提供
南投縣環保局今年與僑興國小合作試辦「滅飛打蠅」計畫，盼改善八卦山地區蠅害問題。圖／南投縣環保局提供

農民 鳳梨

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