垃圾掩埋場殯葬用地再利用難 公所租地種電拓財源

彰化許多鄉鎮公所活化用地、開闢財源，近年將閒置用地租出去種電，鹿港是全縣第一個在垃圾掩埋場設太陽能板的鄉鎮，每年有67萬租金進帳，埔心鄉第五公墓也規畫設太陽能板約0.5公頃，即便還未建置完成，一年已帶進20多萬元租金收入，許多公所躍躍欲試。

太陽能板設置土地面積越大、設置量越多，就能降低投資成本，光電業者較傾向投入地面型光電，但目前可用土地有限，業者尋覓公部門低度利用的土地開發，鹿港第一公墓規畫設置7公頃太陽能板，卻在2年多前遷葬工程中爆出疑似挖出百年古墓，緊急被文化局列為暫定古蹟，太陽光電工程進度一度停擺。

鹿港第一公墓在專家學者現勘後，透過空拍、3D掃描建模、現況照片保存，將取掘存的墓葬碑體、陪葬文物收存在納骨塔地下室，去年也解除暫定古蹟身分，鹿港公所主秘林威任說，光電業者在合約中除設置太陽能板，也協助前段的清塚遷葬，若審查順利預計今年太陽能板工程就能展開，建置完成每年有175萬元租金收入。

鹿港鎮公所位於海邊的垃圾掩埋場，是過去未建彰南焚化爐之前使用，之後封場復育，2017年設置太陽能板，租約10年，也有許多縣市團體來觀摩。

埔心公所第五公墓推環保葬外，還是全縣最先在殯葬用地上種電鄉鎮，近期將施工，埔心鄉長張乘瑜說，該區先前雜草叢生，時常被棄置廢棄物，管理維護費用高，最後招租出去設置地面形太陽能板，高度約3.6米，下方還能作為停車場之用。

張乘瑜說，公墓歷經長時間禁葬、遷葬後整地，但殯葬用地實際上可活化運用有限，最常見是作為公園，須開發施做設施需要經費，公所一年也須編列200多萬維護鄉內公園，反倒若讓殯葬用地設置太陽能板，有廠商願意幫公所遷葬再整地，甚至對鄉內有回饋建設，有助土地活化並增加公所財源。

但包括殯葬用地、垃圾掩埋場種電前須先取得目的事業主管機關同意，例如縣府民政處會評估鄉鎮公所是否還有納骨塔、環保葬土地需求，才會同意殯葬用地設置太陽光電。

彰化縣政府經綠處長劉玉平表示，地處偏遠的用地不會有大樹高樓影響發電效能，光電業者評估日照時數足夠就能設置，可讓短期內沒有其他利用的土地活化，但大都是過渡期、有一定年限。