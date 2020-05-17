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垃圾掩埋場殯葬用地再利用難 公所租地種電拓財源

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港鎮公所位於海邊的垃圾掩埋場，是過去未建彰南焚化爐之前使用，2017年設置太陽能板。圖／鹿港公所提供
鹿港鎮公所位於海邊的垃圾掩埋場，是過去未建彰南焚化爐之前使用，2017年設置太陽能板。圖／鹿港公所提供

彰化許多鄉鎮公所活化用地、開闢財源，近年將閒置用地租出去種電鹿港是全縣第一個在垃圾掩埋場設太陽能板的鄉鎮，每年有67萬租金進帳，埔心鄉第五公墓也規畫設太陽能板約0.5公頃，即便還未建置完成，一年已帶進20多萬元租金收入，許多公所躍躍欲試。

太陽能板設置土地面積越大、設置量越多，就能降低投資成本，光電業者較傾向投入地面型光電，但目前可用土地有限，業者尋覓公部門低度利用的土地開發，鹿港第一公墓規畫設置7公頃太陽能板，卻在2年多前遷葬工程中爆出疑似挖出百年古墓，緊急被文化局列為暫定古蹟，太陽光電工程進度一度停擺。

鹿港第一公墓在專家學者現勘後，透過空拍、3D掃描建模、現況照片保存，將取掘存的墓葬碑體、陪葬文物收存在納骨塔地下室，去年也解除暫定古蹟身分，鹿港公所主秘林威任說，光電業者在合約中除設置太陽能板，也協助前段的清塚遷葬，若審查順利預計今年太陽能板工程就能展開，建置完成每年有175萬元租金收入。

鹿港鎮公所位於海邊的垃圾掩埋場，是過去未建彰南焚化爐之前使用，之後封場復育，2017年設置太陽能板，租約10年，也有許多縣市團體來觀摩。

埔心公所第五公墓推環保葬外，還是全縣最先在殯葬用地上種電鄉鎮，近期將施工，埔心鄉長張乘瑜說，該區先前雜草叢生，時常被棄置廢棄物，管理維護費用高，最後招租出去設置地面形太陽能板，高度約3.6米，下方還能作為停車場之用。

張乘瑜說，公墓歷經長時間禁葬、遷葬後整地，但殯葬用地實際上可活化運用有限，最常見是作為公園，須開發施做設施需要經費，公所一年也須編列200多萬維護鄉內公園，反倒若讓殯葬用地設置太陽能板，有廠商願意幫公所遷葬再整地，甚至對鄉內有回饋建設，有助土地活化並增加公所財源。

但包括殯葬用地、垃圾掩埋場種電前須先取得目的事業主管機關同意，例如縣府民政處會評估鄉鎮公所是否還有納骨塔、環保葬土地需求，才會同意殯葬用地設置太陽光電。

彰化縣政府經綠處長劉玉平表示，地處偏遠的用地不會有大樹高樓影響發電效能，光電業者評估日照時數足夠就能設置，可讓短期內沒有其他利用的土地活化，但大都是過渡期、有一定年限。

鹿港 種電

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