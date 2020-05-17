清水楊宅見證台灣近代史 古宅設貓洞方便喵星人出入

台中古蹟「清水社口楊宅」1867年建成，距今153年，逐步興建南棟、中棟、北棟三合院，見證海線地區文風世家近代發展史。市府文化局投入7950萬元辦理修復工程，預計明年1月完工。文化局長張大春表示，楊家見證台灣近代發展史，極富保存價值與意義，盼啟用後成為海線地區的熱門文化觀光景點。

清水社口楊家以農業奠基，逐步拓展家族經商，是當時海線地區的文風世家，培養出11名秀才，其中最知名的就是官拜提督兼道臺的楊金波，他居住的中棟建築採穿斗式桁架，屋頂為燕尾翹脊型式，為官者才能採用的屋頂形式，堂前懸有「明經進士」匾額，是清光緒年間文物，極富歷史意義和保存價值。

日治時期，楊澄若擔任清水區長，其子楊肇嘉更是推動台灣地方自治的先驅，直到戰後清水楊家在台灣政經界仍占有重要地位，清水社口楊宅也見證近代台灣史的演變。

清水社口楊宅是傳統民居的建築群，由三座三合院並列組成，兼具清領和日據時期的建築風格。這次的修復工程特別邀請國寶級的大木作保存技術者劉鴻林參與，現場設置木料加工區，修補建築群中各式大、小木作工程，依照損壞情況研擬合適修補，清理蛀蝕嚴重且不堪使用的部位，再選擇合適的木料配合環氧樹脂做填補，安裝復原。

修復團隊在中棟建築發現「貓洞」是早期為了讓貓能自由進出室內外捉老鼠，而在門框旁的牆角開設12公分x17公分大小的洞口。南棟建築的馬背（屋頂曲脊和垂脊的銜接處所形成的鼓狀凸起）設計是水行馬背、山牆裝飾有懸魚(又稱垂魚)從建築裝飾也能看出早期房舍最怕失火，因此設計「如魚得水」的裝飾，寓意家宅平安。