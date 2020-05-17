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南投復康巴士缺難排班 好心企業慨捐充實車隊

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
升茂科技、斯貝克公司及曹正國為此共同捐贈南投縣政府復康巴士，盼完善縣府公共服務。圖／南投縣政府提供
升茂科技、斯貝克公司及曹正國為此共同捐贈南投縣政府復康巴士，盼完善縣府公共服務。圖／南投縣政府提供

不少身心障礙者及失能長輩仰賴復康巴士就醫，而南投縣則有逾5萬人行動不便者有交通需求，唯資源有限，難免不敷使用，升茂科技、斯貝克公司及曹正國為此共同捐贈1輛復康巴士，盼縣府妥善運用提供有需求者更便捷交通接送服務。

縣府社會處指出，全縣身心障礙者近3.4萬人，高齡者則約8.7萬人，其中有長照需求近2萬人，而因就醫、復健、社會參與等需接送者不少，去年曾使用復康巴士的身心障礙者34038人次，長照接送服務29105趟次，交通接送需求量大。

社會處長林志忠說，縣府自93年購置13輛復康巴士以來，採事前預約到宅服務，以及併車搭乘等彈性路線來提供交通服務，但預約總是滿載，因此積極爭取民間捐贈及衛福部補助，縣府也寬列相關經費購置車輛，以充實車隊服務。

只不過，隨復康巴士服務漸為人所知，身心障礙者需求量增，加上縣境幅員廣大，交通接送需求仍高，每年雖有善心民眾或企業捐助車輛，但車輛數仍有不足，預約服務滿載狀態未解，每日仍有部分民眾無法接受服務，仍需外界協助。

升茂科技、斯貝克公司及曹正國得知縣府困境，2單位1人共同捐贈1輛復康巴士，盼協助完善公共服務，社會處表示，在其捐助下，復康巴士車隊達20輛，有助縣內鄉鎮配置，現規劃南投4輛、草屯和埔里各3輛，其他鄉鎮各1輛。

林志忠也表示，新車輛加入將有利車輛調派，因此除將克服排班困境，也將結合民間單位全力擴展服務規模和品質；另配合中央，委託民間社福團體針對失能老人開辦專屬長照交通接送服務，目前已委託17個民間單位營運，計有45輛車。

升茂科技、斯貝克公司及曹正國為此共同捐贈南投縣政府復康巴士，盼完善縣府公共服務。圖／南投縣政府提供
升茂科技、斯貝克公司及曹正國為此共同捐贈南投縣政府復康巴士，盼完善縣府公共服務。圖／南投縣政府提供

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