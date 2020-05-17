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影／不只爌肉飯有名 彰化端午限定「爌肉粽」年賣10萬顆

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
福農爌肉粽將彰化特有的爌肉包進粽子裡，今年預計賣出10萬顆。記者林敬家／攝影
福農爌肉粽將彰化特有的爌肉包進粽子裡，今年預計賣出10萬顆。記者林敬家／攝影

距離端午節還有1個多月，但各地肉粽已展開預定，彰化縣福興鄉去年推出特有「福農爌肉粽」大受歡迎，今年預計至少再賣出10萬顆，過去許多社區居民在端午前夕習慣聚集包粽，分送給在地弱勢與長輩，今年因逢新冠肺炎疫情，為避免居民聚集包粽，福興農會也將率先製作肉粽提供給社區分送。

福興鄉農會為縣內唯一在端午節堆出限定肉粽的農會，福興農會總幹事林坤宏說，彰化縣福興鄉、埔鹽鄉一帶產長糯米，為全台重要產區之一，傳統肉粽無論北部粽或南部粽，一般都是用長糯米，為推廣在地優質農產，8年前家政班成員在端午節前夕包粽送人，因口碑好開始銷售，彰化爌肉飯相當有名，去年開始進一步將爌肉包進肉粽裡，受到歡迎。

福農爌肉粽使用在地長糯米，爌肉也是來自彰化豬肉商提供原料，有政府檢驗標章，另使用雲林花生、栗子、新社香菇，以及彰化縣內的鴨蛋黃等，原料都是台灣地產地銷。

林坤宏說，往年家政班成員聚集在家政教室包粽，但訂單量大，去年賣出8萬顆爌肉粽，今年至少有10萬顆預定，考量部分成員年紀大，加上空間狹小，時常需蹲著、站著包粽，相當辛苦，今年委託雲林一家加工廠以半自動化設備包粽，但原料仍是農會提供的在地食材，就連豬肉也是切好才送過去，保持原有好滋味。

福興鄉農會推出爌肉粽，相當受歡迎。記者林敬家／攝影
福興鄉農會推出爌肉粽，相當受歡迎。記者林敬家／攝影

端午節

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