影／不只爌肉飯有名 彰化端午限定「爌肉粽」年賣10萬顆

距離端午節還有1個多月，但各地肉粽已展開預定，彰化縣福興鄉去年推出特有「福農爌肉粽」大受歡迎，今年預計至少再賣出10萬顆，過去許多社區居民在端午前夕習慣聚集包粽，分送給在地弱勢與長輩，今年因逢新冠肺炎疫情，為避免居民聚集包粽，福興農會也將率先製作肉粽提供給社區分送。

福興鄉農會為縣內唯一在端午節堆出限定肉粽的農會，福興農會總幹事林坤宏說，彰化縣福興鄉、埔鹽鄉一帶產長糯米，為全台重要產區之一，傳統肉粽無論北部粽或南部粽，一般都是用長糯米，為推廣在地優質農產，8年前家政班成員在端午節前夕包粽送人，因口碑好開始銷售，彰化爌肉飯相當有名，去年開始進一步將爌肉包進肉粽裡，受到歡迎。

福農爌肉粽使用在地長糯米，爌肉也是來自彰化豬肉商提供原料，有政府檢驗標章，另使用雲林花生、栗子、新社香菇，以及彰化縣內的鴨蛋黃等，原料都是台灣地產地銷。