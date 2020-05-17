新蓋透天厝也強制裝住警器 中市消防局：2018新規定
新蓋好的透天厝，又不是公共場所，為什麼會有消防員去檢查呢？台中市消防局清水分隊最近配合建商或消防設備師檢查新住宅，宣導這項重要規定。
清水消防分隊表示，從2018年9月1日起，台中市申請建造執照的5樓以下住宅(公寓)，雖然不是「供公眾使用」建築物，但在完工時要經過消防局檢查「住宅用火災警報器」合格，才能拿到使用執照。
清水分隊計算新建和完工時間，2018年新蓋房子，大約在今年初就陸續完工，所以清水分隊已經配合建商或消防設備師(士)去查驗多場。
為普及住宅用消防設備，建築機關對於未達供公眾使用建築物之5層以下住宅（公寓），於新建、增建、改建之竣工查驗前應取得住宅用火災警報器經當地消防主管機關檢查合格之證明文件。
台中市都市發展局2018年8月28日函文，為配合「住宅防火對策2.0執行計畫」暨「推廣設置住宅用火災警報器暨補助安裝執行計畫」，針對107年9月1日起受理掛件申請建造執照之案件，將於建造執照備註欄加註「本案屬非供公眾使用建築物之5樓以下住宅(公寓)，於竣工查驗前應取得住宅用火災警報器經本府消防局檢查合格之證明文件，始得核發使用執照。」
台中市消防局2018年12月21日依函頒「本局受理非供公眾使用建築物住宅用火災警報器檢查作業要點」，配合竣工查驗前的住警器檢查。
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