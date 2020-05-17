台中市校園假日恢復開放 運動市民：感覺真好
台中市昨天起，恢復校園假日開放民眾進入運動，許多民眾昨天和今天都迫不及待進校園散步，運動或打球，民眾說，好久沒進校園運動，感覺真好。
台中市長盧秀燕昨天到忠信國小視察假日校園開放情形，她說平日開放時段研議後再對外公布。
昨天下午，豐原國小陸續有民眾進校園運動，籃球場打球人最多，校門口告示，鼓勵民眾進校園也戴口罩，保持安全距離，但打籃球民眾說，打球無法戴口罩。
今天早上，台中市許多校園有民眾進入運動，但校園外也有人運動，沿著校外人行道跑步，部分民眾還不知道，假日已恢復可進入運動。
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