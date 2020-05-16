興建聯合幼兒園 彰化鄉鎮長拚兌政見

照顧未來主人翁是每位地方首長的重要政見，彰化縣大村、花壇、溪州鄉鎮沒聯合幼兒園，鄉鎮長為兌現政見，卯足勁推動興建聯幼，目前大村鄉已發包工程，花壇鄉進入細部規畫，溪州鄉找到土地，交出具體的成績單。

聯幼兒童每人每月繳費2500元，非營利幼兒園每人每月繳費3500元，私立幼兒園收費通常高於這兩類幼兒園，因此沒聯幼的鄉鎮公所，大多會爭取興建聯幼造福鄉民。

彰化縣沒聯幼的鄉鎮原本有大村、花壇、溪州、大城、芳苑和北斗，不過北斗鎮前任和現任鎮長接力推動，聯幼校舍已完工，預定本月22日舉辦聯幼新學入學抽籤，8月開學。大村鄉公所也盡力爭取，獲得教育部和縣政府分別補助9000萬元、600萬元，已發包聯幼校舍，期待明年完工和招生。

花壇鄉公所將在社教用地的舊營區興建聯幼，因為少了覓地和變更地目的時程，現在細部規畫，審查通過後即可發包，預計110年完工。溪州鄉找到一塊市場用地，面積約1000坪，將變更地目和興建聯托，未來希望招收10班幼童。

大城鄉公所表示，鄉內人口外流嚴重，幼兒園分散在社區舉辦，只有4班，合計46名幼童，興建聯托不但效益不大，交通車接送也不方便。芳苑鄉已有示範托兒所，暫無辦理聯幼計畫。

縣府教育處秘書代幼教科長葉香汝說，教育公共化前提是提供平價和優質的學前教育環境，縣政府尊重鄉鎮需求，補助興建聯幼之外，繼續推動非營利幼兒園，109年有5所招生，110至113年連同大村聯幼，將有18案公共化幼兒園開辦。