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影／兩萬多人按讚 快來欣賞彰化市忠權里3D彩繪之美
沒有比這裡更愛狗，讓狗更露臉了！彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，最近更走向3D彩繪，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已，里長林連發說，配合3D彩繪，還辦打卡送禮物活動，歡迎各地遊客前來忠權里一遊，體驗3D彩繪之美。
彰化市忠權里長林連發的妻子張秋香也是忠權社區發展協會理事長，夫妻同心協力打造忠權社區，不僅在社區營造，還是婦幼、老人照護及環保等工作，都常有創新作為，成果也得到肯定，曾分別獲得全國優等社區、卓越社區等榮銜，常有全國各地的社區前來觀摩。
忠權里很早就有社區彩繪，而且絕大多數是以狗為主題，由於鄰近化後火車站及彰化扇形車庫，吸引很多遊客前來打卡、拍照，目前已有兩萬多人按讚。里長林連發說，主要是忠權里與「忠犬」諧音，而狗是人類最好朋友，以狗做為社區意象理所當然。
忠權社區彩繪過去都以平面呈現，林連發說，近年來3D彩繪興起，忠權社區也要跟進腳步，經副議長許原龍協助下，爭取到縣府等單位200萬元補助，找來藝術家，在取得住戶同意下，在自立街及辭修路128巷、北極宮等約200多公尺的街道做3D彩繪，約6月間就可以完成。
3D彩繪除了牆面外，最吸引人的莫過於路面立體圖案，有流水、飛瀑及崖壁、蓮花、游魚躍然而上，遊客行走其間，除了感受到有狗狗前來親近外，親子們更是樂不可支，甚至小心翼翼，深怕跌落深淵；來自台中的一對情侶，選在一面彩繪牆前的情人椅歇腳，更添浪漫。
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