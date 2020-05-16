快訊

會考首例！新北考生不戴口罩 「惡意擾亂秩序」數學0分

ECFA安了？劉結一釋出「不斷完善惠台政策」訊號

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／兩萬多人按讚 快來欣賞彰化市忠權里3D彩繪之美

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，最近更走向3D彩繪，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，最近更走向3D彩繪，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已。記者劉明岩／攝影

沒有比這裡更愛狗，讓狗更露臉了！彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，最近更走向3D彩繪，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已，里長林連發說，配合3D彩繪，還辦打卡送禮物活動，歡迎各地遊客前來忠權里一遊，體驗3D彩繪之美。

彰化市忠權里長林連發的妻子張秋香也是忠權社區發展協會理事長，夫妻同心協力打造忠權社區，不僅在社區營造，還是婦幼、老人照護及環保等工作，都常有創新作為，成果也得到肯定，曾分別獲得全國優等社區、卓越社區等榮銜，常有全國各地的社區前來觀摩。

忠權里很早就有社區彩繪，而且絕大多數是以狗為主題，由於鄰近化後火車站及彰化扇形車庫，吸引很多遊客前來打卡、拍照，目前已有兩萬多人按讚。里長林連發說，主要是忠權里與「忠犬」諧音，而狗是人類最好朋友，以狗做為社區意象理所當然。

忠權社區彩繪過去都以平面呈現，林連發說，近年來3D彩繪興起，忠權社區也要跟進腳步，經副議長許原龍協助下，爭取到縣府等單位200萬元補助，找來藝術家，在取得住戶同意下，在自立街及辭修路128巷、北極宮等約200多公尺的街道做3D彩繪，約6月間就可以完成。

3D彩繪除了牆面外，最吸引人的莫過於路面立體圖案，有流水、飛瀑及崖壁、蓮花、游魚躍然而上，遊客行走其間，除了感受到有狗狗前來親近外，親子們更是樂不可支，甚至小心翼翼，深怕跌落深淵；來自台中的一對情侶，選在一面彩繪牆前的情人椅歇腳，更添浪漫。

彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，最近更走向3D彩繪，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，最近更走向3D彩繪，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，最近更走向3D彩繪，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，最近更走向3D彩繪，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，最近更走向3D彩繪，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，最近更走向3D彩繪，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，最近更走向3D彩繪，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，最近更走向3D彩繪，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，最近更走向3D彩繪，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，最近更走向3D彩繪，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，最近更走向3D彩繪，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，最近更走向3D彩繪，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，最近更走向3D彩繪，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，最近更走向3D彩繪，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，最近更走向3D彩繪，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，最近更走向3D彩繪，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，最近更走向3D彩繪，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，最近更走向3D彩繪，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，最近更走向3D彩繪，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，最近更走向3D彩繪，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已。記者劉明岩／攝影

社區營造 火車站 情侶

延伸閱讀

屏東「感動鼠」裝置藝術展 用色彩傳達家鄉的美與好

建置電子輓聯 以後輓聯不用再送彰化市殯儀館

好市多推繽紛「彩繪陶瓷碗」一個不到40元 網：打破也不心疼

台南最美T-bike站在歸仁 搭配3D彩繪今亮麗開張

相關新聞

影／兩萬多人按讚 快來欣賞彰化市忠權里3D彩繪之美

沒有比這裡更愛狗，讓狗更露臉了！彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，...

影／土地不當開發炒房還在發生？立委要政府拿魄力解決

立委陳椒華今天結合時代力量台中黨部為民眾發聲。立委陳椒華說，烏日前竹區段徵收案遭監察院糾正應環評，南屯農地開發沒有做政策...

國中會考吃午餐 台中DIY防疫折紙隔板

新冠肺炎防疫，國中教育會考台中市做到滴水不漏，教育局統一採購午餐隔板給25個考場，材質是一般紙箱，考前發送至考場學校。

影／台中草悟道新打卡點 花藝展示向醫護防疫人員致敬

響應美國花藝設計師Lewis Miller在紐約街頭以花卉裝置藝術，表達對醫護及防疫人員的感謝，中市府攜手勤美璞真文化藝...

主任教官謝沛宸帥氣女軍官 女兒跟隨腳步成為花木蘭

國立南投高商主任教官謝沛宸中校是國內少數女性軍訓主管，她表現優秀盡職，女兒廖品瑄以母親為榮，從小就是軍事迷，今年報考軍校...

台中校園假日解封、平日再研議 盧秀燕陪民眾運動

新冠肺炎疫情趨緩，台中市除了作為會考試場的學校，今天起學校假日開放民眾進入活動。市長盧秀燕到西區忠信國小視察開放情形，並...

好學橘／麗明營造老董 出書、錄CD、攝影義賣

麗明營造董事長吳春山是標準的「斜槓橘世代」，號稱「最難建築」的台中國家歌劇院由他興建；除了會蓋房子，還愛寫文章、唱歌、用手機拍照，已出了6本書、6張CD，辦過攝影義賣個展，最難得是熱愛做公益，催生台灣行動菩薩助學協會，今年接任台灣身心障礙藝術發展協會理事長，提供身心障礙者發光發熱的舞台。

「做一半」蚊子區 微調收尾可變亮點

台中市大安港媽祖文化園區這個「做一半」的建設如何收尾？連日爭吵不休，但深究不管藍綠或各宗教，多數希望繼續完成，只是對規畫的方向不同調。雖市府強調難以變更，但只要議會決議微調修正，並非不可行，重點是如何聚焦成「海線新亮點」，而非消耗預算的另一個蚊子區。

浴「火」失至親 用笑容助人 她獲總統教育獎

彰化縣二林國小學童林相辰在大火中失去母親和弟弟，師長導入社福資源陪伴與鼓舞，她常在夢裡想起媽媽的話，「媽媽抱我、摸我，要我堅強！」她踴躍參加活動關心長者、鼓勵同儕珍惜生命，以笑容替代淚水，正向進取精神，獲得2020總統教育獎。

大安港媽祖園區 編預算蓋雕像？

台中市大安港媽祖文化園區沒有媽祖雕像問題，中市府提案請議會同意市府編列預算興建。昨天有多名綠營議員在議會中發言反對，場外還有基督教等團體靜坐。但支持市府的藍營或無黨籍議員也不少，最後議長張清照裁定全案付委討論，但附帶兩意見，市府除應廣泛蒐集民意、舉辦公聽會外，也要適度修正園區主題內容，再送議會審議。

台中宜居建築 37建案添綠意

台中市政府為了改善目前「都市水泥叢林」弊端，獨步全台訂出自治條例，以免計算容積樓地板等方式，鼓勵建商打造景觀綠意陽台等設施，推動1年多已有37個大建案申請，讓城市添了不少綠意。

社區開心農場獲園冶獎 爺嬤打造的

「開心農場」曾圓了許多人農夫夢，但熱度逐漸消失，南投縣名間鄉新北社區的阿公、阿嬤發揮巧思將閒置空地整闢為開心農場，可種菜、還可打槌球，成了休閒交流園區，農場最近獲選建築園冶獎，讓老人家更有成就感。

熱門新聞

影／基隆市長震撼彈？許效舜：時機成熟一定選，係金ㄟ

創業8個月沒薪水！8年級女孩「老人送餐平台」真辛苦

台南破天荒紀錄 74歲老先生報考臨時清潔人員

縱容「打蛋器」風機違建？彰縣府：業者正補辦土地變更

這樣吃冰很貴！台南玉井老街嚴取締違停一碗冰代價千元

金門縣議會開議 議員請喝85度c咖啡調侃金酒業績

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。