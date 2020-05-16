台中市政會議加入手語翻譯 「真的假的」難不倒神級手

領先六都，台中市政會議升級！推動聽障資訊平權，台中市政會議下周起將加入「全程手語翻譯」，市民可以透過市長盧秀燕臉書直播觀看。研考會主委吳皇昇表示，台中市邀目前在中央流行疫情指揮中心防疫記者會、即時翻譯BBC 記者英文提問、網友譽為「神級手譯員」的專家李振輝神級手譯員領團，很有看頭！

台中市社會局長彭懷真表示，保障聽障市民擁有平等參與社會、政治、經濟、文化機會，開始試辦「台中市市政會議同步手語翻譯服務計畫」，並聘請「台中市山海屯聲暉協進會」提供手譯服務，未來希望能擴大到各種活動、重大會議。

彭懷真表示，「台中市山海屯聲暉協進會」是台中在地的身障團體，長期深耕聽障者服務，手語翻譯團隊相當專業，尤其下周起台中市政會議開始有同步手語翻譯，特別邀手語翻譯領域「國寶級」老師李振輝加入。

李振輝手語翻譯經驗豐富，曾擔任總統大選政見發表會、立委政見發表會、行政院、立法院等重大會議手語翻譯，日前在中央流行疫情指揮中心防疫記者會，即時翻譯BBC記者英文提問，優秀表現吸引各界關注，也讓社會更加重視手語翻譯這項專業。

吳皇昇指出，台中有名的珍珠奶茶、太陽餅，甚至是台中人的口頭禪「真的假的」，李振輝都能在手譯內容中翻的到位傳神，當我們越了解手語表達方式，也會更感覺到肢體語言的有趣與情感傳達的特色。

彭懷真表示，李振輝未來除了提供手譯服務，也將帶領立法院的服務團隊，把中央級的服務完全移植到台中。