快訊

會考首例！新北考生不戴口罩 「惡意擾亂秩序」數學0分

ECFA安了？劉結一釋出「不斷完善惠台政策」訊號

台中市政會議加入手語翻譯 「真的假的」難不倒神級手

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市政會議下周起將加入「全程手語翻譯」，市民可以透過市長盧秀燕臉書直播觀看。邀目前在中央流行疫情指揮中心防疫記者會、即時翻譯BBC 記者英文提問、網友譽為「神級手譯員」的專家李振輝神級手譯員領團。圖／台中市研考會提供
台中市政會議下周起將加入「全程手語翻譯」，市民可以透過市長盧秀燕臉書直播觀看。邀目前在中央流行疫情指揮中心防疫記者會、即時翻譯BBC 記者英文提問、網友譽為「神級手譯員」的專家李振輝神級手譯員領團。圖／台中市研考會提供

領先六都，台中市政會議升級！推動聽障資訊平權，台中市政會議下周起將加入「全程手語翻譯」，市民可以透過市長盧秀燕臉書直播觀看。研考會主委吳皇昇表示，台中市邀目前在中央流行疫情指揮中心防疫記者會、即時翻譯BBC 記者英文提問、網友譽為「神級手譯員」的專家李振輝神級手譯員領團，很有看頭！

台中市社會局長彭懷真表示，保障聽障市民擁有平等參與社會、政治、經濟、文化機會，開始試辦「台中市市政會議同步手語翻譯服務計畫」，並聘請「台中市山海屯聲暉協進會」提供手譯服務，未來希望能擴大到各種活動、重大會議。

彭懷真表示，「台中市山海屯聲暉協進會」是台中在地的身障團體，長期深耕聽障者服務，手語翻譯團隊相當專業，尤其下周起台中市政會議開始有同步手語翻譯，特別邀手語翻譯領域「國寶級」老師李振輝加入。

李振輝手語翻譯經驗豐富，曾擔任總統大選政見發表會、立委政見發表會、行政院、立法院等重大會議手語翻譯，日前在中央流行疫情指揮中心防疫記者會，即時翻譯BBC記者英文提問，優秀表現吸引各界關注，也讓社會更加重視手語翻譯這項專業。

吳皇昇指出，台中有名的珍珠奶茶、太陽餅，甚至是台中人的口頭禪「真的假的」，李振輝都能在手譯內容中翻的到位傳神，當我們越了解手語表達方式，也會更感覺到肢體語言的有趣與情感傳達的特色。

彭懷真表示，李振輝未來除了提供手譯服務，也將帶領立法院的服務團隊，把中央級的服務完全移植到台中。

目前台中市政會議每星期二上午召開，都在台中市長盧秀燕粉絲團全程公開直播，市民也可至「台中視界網」網站觀看。

台中市政會議下周起將加入「全程手語翻譯」，市民可以透過市長盧秀燕臉書直播觀看。邀目前在中央流行疫情指揮中心防疫記者會、即時翻譯BBC 記者英文提問、網友譽為「神級手譯員」的專家李振輝神級手譯員領團。圖／台中市研考會提供
台中市政會議下周起將加入「全程手語翻譯」，市民可以透過市長盧秀燕臉書直播觀看。邀目前在中央流行疫情指揮中心防疫記者會、即時翻譯BBC 記者英文提問、網友譽為「神級手譯員」的專家李振輝神級手譯員領團。圖／台中市研考會提供

台中市 手語 直播

延伸閱讀

台中社福能量再提升 八方夜市致贈公務服務車

久等了！台中關懷據點今起開放不共餐 親子館19日恢復

【手語納課程2】手譯員甘苦談 差點被寶可夢「淚眼蜥」考倒在台上

夜店母親節派對親子照惹議 中市府：母親同意也涉違法

相關新聞

影／兩萬多人按讚 快來欣賞彰化市忠權里3D彩繪之美

沒有比這裡更愛狗，讓狗更露臉了！彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，...

影／土地不當開發炒房還在發生？立委要政府拿魄力解決

立委陳椒華今天結合時代力量台中黨部為民眾發聲。立委陳椒華說，烏日前竹區段徵收案遭監察院糾正應環評，南屯農地開發沒有做政策...

國中會考吃午餐 台中DIY防疫折紙隔板

新冠肺炎防疫，國中教育會考台中市做到滴水不漏，教育局統一採購午餐隔板給25個考場，材質是一般紙箱，考前發送至考場學校。

影／台中草悟道新打卡點 花藝展示向醫護防疫人員致敬

響應美國花藝設計師Lewis Miller在紐約街頭以花卉裝置藝術，表達對醫護及防疫人員的感謝，中市府攜手勤美璞真文化藝...

主任教官謝沛宸帥氣女軍官 女兒跟隨腳步成為花木蘭

國立南投高商主任教官謝沛宸中校是國內少數女性軍訓主管，她表現優秀盡職，女兒廖品瑄以母親為榮，從小就是軍事迷，今年報考軍校...

台中校園假日解封、平日再研議 盧秀燕陪民眾運動

新冠肺炎疫情趨緩，台中市除了作為會考試場的學校，今天起學校假日開放民眾進入活動。市長盧秀燕到西區忠信國小視察開放情形，並...

好學橘／麗明營造老董 出書、錄CD、攝影義賣

麗明營造董事長吳春山是標準的「斜槓橘世代」，號稱「最難建築」的台中國家歌劇院由他興建；除了會蓋房子，還愛寫文章、唱歌、用手機拍照，已出了6本書、6張CD，辦過攝影義賣個展，最難得是熱愛做公益，催生台灣行動菩薩助學協會，今年接任台灣身心障礙藝術發展協會理事長，提供身心障礙者發光發熱的舞台。

「做一半」蚊子區 微調收尾可變亮點

台中市大安港媽祖文化園區這個「做一半」的建設如何收尾？連日爭吵不休，但深究不管藍綠或各宗教，多數希望繼續完成，只是對規畫的方向不同調。雖市府強調難以變更，但只要議會決議微調修正，並非不可行，重點是如何聚焦成「海線新亮點」，而非消耗預算的另一個蚊子區。

浴「火」失至親 用笑容助人 她獲總統教育獎

彰化縣二林國小學童林相辰在大火中失去母親和弟弟，師長導入社福資源陪伴與鼓舞，她常在夢裡想起媽媽的話，「媽媽抱我、摸我，要我堅強！」她踴躍參加活動關心長者、鼓勵同儕珍惜生命，以笑容替代淚水，正向進取精神，獲得2020總統教育獎。

大安港媽祖園區 編預算蓋雕像？

台中市大安港媽祖文化園區沒有媽祖雕像問題，中市府提案請議會同意市府編列預算興建。昨天有多名綠營議員在議會中發言反對，場外還有基督教等團體靜坐。但支持市府的藍營或無黨籍議員也不少，最後議長張清照裁定全案付委討論，但附帶兩意見，市府除應廣泛蒐集民意、舉辦公聽會外，也要適度修正園區主題內容，再送議會審議。

台中宜居建築 37建案添綠意

台中市政府為了改善目前「都市水泥叢林」弊端，獨步全台訂出自治條例，以免計算容積樓地板等方式，鼓勵建商打造景觀綠意陽台等設施，推動1年多已有37個大建案申請，讓城市添了不少綠意。

社區開心農場獲園冶獎 爺嬤打造的

「開心農場」曾圓了許多人農夫夢，但熱度逐漸消失，南投縣名間鄉新北社區的阿公、阿嬤發揮巧思將閒置空地整闢為開心農場，可種菜、還可打槌球，成了休閒交流園區，農場最近獲選建築園冶獎，讓老人家更有成就感。

熱門新聞

影／基隆市長震撼彈？許效舜：時機成熟一定選，係金ㄟ

創業8個月沒薪水！8年級女孩「老人送餐平台」真辛苦

台南破天荒紀錄 74歲老先生報考臨時清潔人員

縱容「打蛋器」風機違建？彰縣府：業者正補辦土地變更

這樣吃冰很貴！台南玉井老街嚴取締違停一碗冰代價千元

金門縣議會開議 議員請喝85度c咖啡調侃金酒業績

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。