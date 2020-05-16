影／土地不當開發炒房還在發生？立委要政府拿魄力解決

立委陳椒華今天結合時代力量台中黨部為民眾發聲。立委陳椒華說，烏日前竹區段徵收案遭監察院糾正應環評，南屯農地開發沒有做政策環評導致排水問題浮現，她不希望類似不當開發持續發生，尤其520之後，台商回流，更多炒房事件還在發生。她認為，台中市政府應拿出魄力來解決，與該環評的案子就是要環評，她會持續發文請市府盡速解決。

台中市政府地政局說明，市府對於烏日前竹地區段徵收案依法辦理，在報請內政部核定區段徵收計畫書前，即依環境影響評估法等規定，報經環保局判定此案屬新社區開發行為，免實施環境影響評估；市府依法公告辦理徵收，解決地主40年開發受限困境。旱溪排水截彎取直工程由水利署第三河川局辦理，未納入此案區段徵收工程。南屯重劃區排水工程部份，市府也將督促南屯區自辦重劃會確實按照核定後的工程設計圖及排水計畫書辦理。

立委陳椒華認為，如果政府在可用土地蓋社會住宅是居住正義，也是人民需要的，但如果這些土地被建商拿去炒房，沒有先做環評而導致淹水，或導致汙水不當排放，影響農地、影響居住品質，都是政府的問題。

烏日前竹區段徵收自救會長張金城說，烏日前竹區段徵收案牽涉旱溪截彎取直、後續填方開發未經過環境影響評估，今年初遭遭監察院糾正，但至今台中市政府卻罔顧監察院的糾正與相關法令，繼續開發，令遭迫遷的地主難過到難以入眠。

南屯返鄉青農陳逢達說，他在三年前返鄉耕種玉米，過去都沒有發淹水、汙水事件，但兩年來遭遇生活廢水入侵灌溉溝渠導致水源髒汙，以及鎮平里淹水困擾，時雨量只有55毫米，就會造成農業區民宅淹水加上地板泥沙，求助無門。

時代力量台中黨部執行長簡嘉佑說，都市計畫法第26條「擬定計畫之機關每三年內或五年內至少應通盤檢討一次」，但台中市政府沒有落實。他呼籲台中市長盧秀燕，這兩個案子若有需要檢討的空間，要拿出勇氣去做檢討。