快訊

會考首例！新北考生不戴口罩 「惡意擾亂秩序」數學0分

ECFA安了？劉結一釋出「不斷完善惠台政策」訊號

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／土地不當開發炒房還在發生？立委要政府拿魄力解決

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
立委陳椒華（右二）今天結合時代力量台中黨部為民眾發聲，認為烏日前竹區段徵收案遭監察院糾正應環評，南屯農地開發沒有做政策環評導致排水問題浮現，呼籲台中市政府應拿出魄力來解決。記者趙容萱／攝影
立委陳椒華（右二）今天結合時代力量台中黨部為民眾發聲，認為烏日前竹區段徵收案遭監察院糾正應環評，南屯農地開發沒有做政策環評導致排水問題浮現，呼籲台中市政府應拿出魄力來解決。記者趙容萱／攝影

立委陳椒華今天結合時代力量台中黨部為民眾發聲。立委陳椒華說，烏日前竹區段徵收案遭監察院糾正應環評，南屯農地開發沒有做政策環評導致排水問題浮現，她不希望類似不當開發持續發生，尤其520之後，台商回流，更多炒房事件還在發生。她認為，台中市政府應拿出魄力來解決，與該環評的案子就是要環評，她會持續發文請市府盡速解決。

台中市政府地政局說明，市府對於烏日前竹地區段徵收案依法辦理，在報請內政部核定區段徵收計畫書前，即依環境影響評估法等規定，報經環保局判定此案屬新社區開發行為，免實施環境影響評估；市府依法公告辦理徵收，解決地主40年開發受限困境。旱溪排水截彎取直工程由水利署第三河川局辦理，未納入此案區段徵收工程。南屯重劃區排水工程部份，市府也將督促南屯區自辦重劃會確實按照核定後的工程設計圖及排水計畫書辦理。

立委陳椒華認為，如果政府在可用土地蓋社會住宅是居住正義，也是人民需要的，但如果這些土地被建商拿去炒房，沒有先做環評而導致淹水，或導致汙水不當排放，影響農地、影響居住品質，都是政府的問題。

烏日前竹區段徵收自救會長張金城說，烏日前竹區段徵收案牽涉旱溪截彎取直、後續填方開發未經過環境影響評估，今年初遭遭監察院糾正，但至今台中市政府卻罔顧監察院的糾正與相關法令，繼續開發，令遭迫遷的地主難過到難以入眠。

南屯返鄉青農陳逢達說，他在三年前返鄉耕種玉米，過去都沒有發淹水、汙水事件，但兩年來遭遇生活廢水入侵灌溉溝渠導致水源髒汙，以及鎮平里淹水困擾，時雨量只有55毫米，就會造成農業區民宅淹水加上地板泥沙，求助無門。

時代力量台中黨部執行長簡嘉佑說，都市計畫法第26條「擬定計畫之機關每三年內或五年內至少應通盤檢討一次」，但台中市政府沒有落實。他呼籲台中市長盧秀燕，這兩個案子若有需要檢討的空間，要拿出勇氣去做檢討。

此外，加強南屯重劃區排水工程部份，地政局表示，南屯區的單元二、三自辦重劃區已重劃完成，單元五自辦重劃區工程也已完工並驗收完成，僅單元四自辦重劃區仍施工中。自辦重劃區需依據市府工程主管機關審核後的工程設計圖施工，相關排水計畫也依規提經權責單位審核，市府將督促重劃會確實按照核定後的工程設計圖及排水計畫書辦理。

南屯返鄉青農陳逢達說，兩年來遭遇生活廢水入侵灌溉溝渠導致水源髒汙，圖為鎮平里遭遇淹水情況。圖／陳逢達提供
南屯返鄉青農陳逢達說，兩年來遭遇生活廢水入侵灌溉溝渠導致水源髒汙，圖為鎮平里遭遇淹水情況。圖／陳逢達提供

區段徵收 重劃區 台中市

延伸閱讀

不玩了？綠撤刪「國家統一」案 時力：應刪讓台灣自決

投資型保單成下個金融風暴？顧立雄：不會

藝文工作者難紓困 時力立委陳椒華：持續向文化部反映

「都市山老鼠」樹木剪到斷頭 立委質疑遭盜賣

相關新聞

影／兩萬多人按讚 快來欣賞彰化市忠權里3D彩繪之美

沒有比這裡更愛狗，讓狗更露臉了！彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，...

影／土地不當開發炒房還在發生？立委要政府拿魄力解決

立委陳椒華今天結合時代力量台中黨部為民眾發聲。立委陳椒華說，烏日前竹區段徵收案遭監察院糾正應環評，南屯農地開發沒有做政策...

國中會考吃午餐 台中DIY防疫折紙隔板

新冠肺炎防疫，國中教育會考台中市做到滴水不漏，教育局統一採購午餐隔板給25個考場，材質是一般紙箱，考前發送至考場學校。

影／台中草悟道新打卡點 花藝展示向醫護防疫人員致敬

響應美國花藝設計師Lewis Miller在紐約街頭以花卉裝置藝術，表達對醫護及防疫人員的感謝，中市府攜手勤美璞真文化藝...

主任教官謝沛宸帥氣女軍官 女兒跟隨腳步成為花木蘭

國立南投高商主任教官謝沛宸中校是國內少數女性軍訓主管，她表現優秀盡職，女兒廖品瑄以母親為榮，從小就是軍事迷，今年報考軍校...

台中校園假日解封、平日再研議 盧秀燕陪民眾運動

新冠肺炎疫情趨緩，台中市除了作為會考試場的學校，今天起學校假日開放民眾進入活動。市長盧秀燕到西區忠信國小視察開放情形，並...

好學橘／麗明營造老董 出書、錄CD、攝影義賣

麗明營造董事長吳春山是標準的「斜槓橘世代」，號稱「最難建築」的台中國家歌劇院由他興建；除了會蓋房子，還愛寫文章、唱歌、用手機拍照，已出了6本書、6張CD，辦過攝影義賣個展，最難得是熱愛做公益，催生台灣行動菩薩助學協會，今年接任台灣身心障礙藝術發展協會理事長，提供身心障礙者發光發熱的舞台。

「做一半」蚊子區 微調收尾可變亮點

台中市大安港媽祖文化園區這個「做一半」的建設如何收尾？連日爭吵不休，但深究不管藍綠或各宗教，多數希望繼續完成，只是對規畫的方向不同調。雖市府強調難以變更，但只要議會決議微調修正，並非不可行，重點是如何聚焦成「海線新亮點」，而非消耗預算的另一個蚊子區。

浴「火」失至親 用笑容助人 她獲總統教育獎

彰化縣二林國小學童林相辰在大火中失去母親和弟弟，師長導入社福資源陪伴與鼓舞，她常在夢裡想起媽媽的話，「媽媽抱我、摸我，要我堅強！」她踴躍參加活動關心長者、鼓勵同儕珍惜生命，以笑容替代淚水，正向進取精神，獲得2020總統教育獎。

大安港媽祖園區 編預算蓋雕像？

台中市大安港媽祖文化園區沒有媽祖雕像問題，中市府提案請議會同意市府編列預算興建。昨天有多名綠營議員在議會中發言反對，場外還有基督教等團體靜坐。但支持市府的藍營或無黨籍議員也不少，最後議長張清照裁定全案付委討論，但附帶兩意見，市府除應廣泛蒐集民意、舉辦公聽會外，也要適度修正園區主題內容，再送議會審議。

台中宜居建築 37建案添綠意

台中市政府為了改善目前「都市水泥叢林」弊端，獨步全台訂出自治條例，以免計算容積樓地板等方式，鼓勵建商打造景觀綠意陽台等設施，推動1年多已有37個大建案申請，讓城市添了不少綠意。

社區開心農場獲園冶獎 爺嬤打造的

「開心農場」曾圓了許多人農夫夢，但熱度逐漸消失，南投縣名間鄉新北社區的阿公、阿嬤發揮巧思將閒置空地整闢為開心農場，可種菜、還可打槌球，成了休閒交流園區，農場最近獲選建築園冶獎，讓老人家更有成就感。

熱門新聞

影／基隆市長震撼彈？許效舜：時機成熟一定選，係金ㄟ

創業8個月沒薪水！8年級女孩「老人送餐平台」真辛苦

台南破天荒紀錄 74歲老先生報考臨時清潔人員

縱容「打蛋器」風機違建？彰縣府：業者正補辦土地變更

這樣吃冰很貴！台南玉井老街嚴取締違停一碗冰代價千元

金門縣議會開議 議員請喝85度c咖啡調侃金酒業績

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。