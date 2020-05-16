台74線大里聯絡平面道路增設3開口

台中市政府建設局今天說，為紓解台3線車潮，並配合台74線大里及霧峰地區增設匝道工程、延伸中山路通往台74線道路工程，分兩期闢建大里聯絡道高架橋下平面道路，第一期工程今年初開工。市府聽取地方建議，也考量都市美感，規劃調整滯洪與排水設施，增設3處開口供橫向通行。

建設局說明，施工團隊會在維持道路原有功能及環境維護的前提下，採納地方意見，在《水利法》規定開發範圍需設有滯洪及排水管理設施要求內，維持總出流量不變，改變出流通水斷面，配合地勢降低滯洪設施出露面高度，並保留綠美化設計，讓行車視野更開闊舒適。

建設局指出，原本的平面道路規劃4處開口，分別為景庄街202巷、振興路、中山路（預留設）及西湖路，建設局評估開口安全、交通流量，並經地方建議，重新盤點，新增「景庄街180巷」、「西湖路187巷」及「草溪西路166巷」3處；但考量路口鄰近台74線墩柱，可能影響安全視距，加上既有巷道路幅較窄，特別規劃可供小型車輛轉向需求的開口寬度。