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鹿港南勢人工濕地蓮花綻放 見證水資源與環境保護成果

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
鹿港鎮南勢社區洋子厝溪流域人工濕地生態淨水系統場區今天上午辦理水「水質淨化小畫家」繪畫寫生比賽，縣長王惠美（右）欣賞開得正美的蓮花，見證水資源與環境保護的成果。記者劉明岩／攝影
鹿港鎮南勢社區洋子厝溪流域人工濕地生態淨水系統場區今天上午辦理水「水質淨化小畫家」繪畫寫生比賽，縣長王惠美（右）欣賞開得正美的蓮花，見證水資源與環境保護的成果。記者劉明岩／攝影

新冠肺炎疫情趨緩，親子可以適度從事戶外活動，彰化縣環保局與南勢社區發展協會今天上午在鹿港鎮南勢社區洋子厝溪流域人工濕地生態淨水系統場區辦理水「水質淨化小畫家」繪畫寫生比賽，由於蓮花開得正美，由親子共同參與，在戶外畫出生態之美，見證水資源與環境保護的成果。

彰化縣長王惠美、南勢社區理事長陳黃素娥、總幹事許進興、前理事長帝寶教育基金會董事長許嘉種、帝寶車燈總裁許叙銘等人與會，王惠美說，今年縣府特別選擇於南勢社區舉辦寫生比賽，因為這裡是一個良好的示範地點，透過魚池進行家庭廢水之水質淨化，再將淨化過的水予以流放進洋仔厝排水系統，讓環境能夠更好。

王惠美說，感謝志工朋友無私的維護環境，南勢社區從前理事長許嘉種、許叙銘父子的帶動之下，直到現任理事長及各任總幹事的努力才有這樣美麗的成果，這次透過繪畫予以寫生紀錄。

南勢社區總幹事許進興說，南勢社區是以生活美、文化美、環境美等三個生活目標為主軸，親子寫生活動是希望提倡家戶對於環境大自然能夠多加珍惜，雖然是戶外活動，時值武漢肺炎疫情所以人數有控制減半，這次報名非常踴躍，一共有110位參加，甚至有遠從斗南前來報名參與，希望藉活動能夠讓大家看到南勢社區的美。

鹿港鎮南勢社區洋子厝溪流域人工濕地生態淨水系統場區的蓮花盛開，見證水資源與環境保護的成果。記者劉明岩／攝影
鹿港鎮南勢社區洋子厝溪流域人工濕地生態淨水系統場區的蓮花盛開，見證水資源與環境保護的成果。記者劉明岩／攝影
鹿港鎮南勢社區洋子厝溪流域人工濕地生態淨水系統場區今天上午辦理水「水質淨化小畫家」繪畫寫生比賽，縣長王惠美（前右）欣賞開得正美的蓮花，見證水資源與環境保護的成果。記者劉明岩／攝影
鹿港鎮南勢社區洋子厝溪流域人工濕地生態淨水系統場區今天上午辦理水「水質淨化小畫家」繪畫寫生比賽，縣長王惠美（前右）欣賞開得正美的蓮花，見證水資源與環境保護的成果。記者劉明岩／攝影
鹿港鎮南勢社區洋子厝溪流域人工濕地生態淨水系統場區今天上午辦理水「水質淨化小畫家」繪畫寫生比賽，縣長王惠美（前右）欣賞開得正美的蓮花，見證水資源與環境保護的成果。記者劉明岩／攝影
鹿港鎮南勢社區洋子厝溪流域人工濕地生態淨水系統場區今天上午辦理水「水質淨化小畫家」繪畫寫生比賽，縣長王惠美（前右）欣賞開得正美的蓮花，見證水資源與環境保護的成果。記者劉明岩／攝影

親子 王惠美 新冠肺炎

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