鹿港南勢人工濕地蓮花綻放 見證水資源與環境保護成果

新冠肺炎疫情趨緩，親子可以適度從事戶外活動，彰化縣環保局與南勢社區發展協會今天上午在鹿港鎮南勢社區洋子厝溪流域人工濕地生態淨水系統場區辦理水「水質淨化小畫家」繪畫寫生比賽，由於蓮花開得正美，由親子共同參與，在戶外畫出生態之美，見證水資源與環境保護的成果。

彰化縣長王惠美、南勢社區理事長陳黃素娥、總幹事許進興、前理事長帝寶教育基金會董事長許嘉種、帝寶車燈總裁許叙銘等人與會，王惠美說，今年縣府特別選擇於南勢社區舉辦寫生比賽，因為這裡是一個良好的示範地點，透過魚池進行家庭廢水之水質淨化，再將淨化過的水予以流放進洋仔厝排水系統，讓環境能夠更好。

王惠美說，感謝志工朋友無私的維護環境，南勢社區從前理事長許嘉種、許叙銘父子的帶動之下，直到現任理事長及各任總幹事的努力才有這樣美麗的成果，這次透過繪畫予以寫生紀錄。