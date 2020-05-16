影／台中草悟道新打卡點 花藝展示向醫護防疫人員致敬

響應美國花藝設計師Lewis Miller在紐約街頭以花卉裝置藝術，表達對醫護及防疫人員的感謝，中市府攜手勤美璞真文化藝術基金會、中華花藝研究推廣基金會，運用在地文心蘭、火鶴、萬代蘭等花材，邀請花藝師設計戶外公共空間花藝展示，今日起至5月18日在台中草悟道展出，串聯民眾愛心，向守護台灣的防疫人員致敬。

中市府農業局指出，台中花卉栽培面積共1356公頃，是文心蘭、火鶴花、百合及唐菖蒲的重要產區，其中文心蘭栽培面積約108公頃，生產量佔全台產量41.5%，為台灣最大產區。

另台中火鶴種植技術、栽培環境領先全球，不僅具全年開花特性，品種花色也多樣化，加上易包裝、耐貯運、瓶插期長、品質優且花型獨特，受國內外消費者喜愛，並具外銷潛力，在日本市場中有90%佔有率。

不過受疫情衝擊，火鶴、文心蘭等花卉外銷大減，為推廣國產花卉，中市府以文心蘭、火鶴、萬代蘭、玫瑰、桔梗、菊花、非洲菊等花卉為花材，響應美國花藝設計師Lewis Miller在紐約街頭，以花卉裝置藝術表達對醫護與防疫人員的感謝，透過戶外公共空間花藝展示，吸引民眾走出戶外親近國產花卉，提升消費意願，重建花卉產業鏈信心。

台中市長盧秀燕今日出席活動宣傳台中優質花卉。盧說，這次花藝布展有多重意義，主辦單位透過花展，向辛苦的醫護及防疫人員致敬；且台灣疫情逐漸緩和，市府也鼓勵市民多走出家裡到戶外休閒；後疫情時代更要拚經濟，因此這次布展全採用台灣在地花卉，花藝相當漂亮，很多地方都適合拍照打卡。