拚政績　彰化縣4鄉鎮各自催生聯合幼兒園

照顧未來主人翁是每位地方首長的重要政見，彰化縣芳苑、溪州、大城、花壇、大村鄉鎮沒聯合幼兒園，除了大城鄉評估人口外流嚴重，不打算興建聯幼，其它4鄉鎮都覓地規畫興建，其中花壇鄉公所進入細部規畫，今年可望發包工程。

大城鄉公所表示，目前幼兒園分散在社區，只有4班，合計46名幼童，興建聯托不但效益不大，交通車接送也不方便。芳苑鄉已有示範托兒所。

花壇鄉公所相較幸運多了，將在社教用地的舊營區興建聯幼，因為少了覓地和變更地目的時程，現在細部規畫，審查通過後即可發包，預計110年完工。大村鄉公所也有用地並爭取到補助，已發包硬體工程。

溪州鄉和花壇鄉現在都是分散在社區的幼兒園。溪州鄉公所人員說，已找到一塊市場用地，面積約1000坪，將變更地目和興建聯托，未來希望招收10班幼童。