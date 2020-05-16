台中校園假日解封、平日再研議 盧秀燕陪民眾運動

新冠肺炎疫情趨緩，台中市除了作為會考試場的學校，今天起學校假日開放民眾進入活動。市長盧秀燕到西區忠信國小視察開放情形，並陪民眾在校園裡練氣功、跳廣場舞，弓箭步、打拳、扭腰擺臀樣樣來，她表示，目前校園先開放假日，平日時段研議中，將再對外公布。

因新冠肺炎台中校園從3月19日起不開放民眾進入活動，近日疫情趨緩，將先分2階段逐步開放，第一階段先假日開放校園，而作為會考試場的學校將在5月23日開放；至於第2階段平日是否恢復開放，已邀請家長、教師、校長等團體一同討論、凝聚共識，並針對開放情形進行修正，將再對外說明。

民眾施先生表示，他原本平常都會到校園運動，校園封閉後已經悶了很久，很開心現在假日終於開放，畢竟在校園運動比較安全，他也較喜歡在學校運動，期盼未來可以逐步開放平日時段。