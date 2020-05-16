拍婚紗聖地！台中武陵農場浪漫繡球花超好拍

6月將進入繡球花盛開季節，台中武陵農場推出「六月新娘」婚攝專案，只要新人入場拍攝，攝影師、新秘等門票、停車皆免費，僅需收10元保險費，住宿平日6折、假日8折優惠；體諒新人拍照需要，農場也特別提供入場拍攝換裝、補妝的空間，讓拍攝新人有個好的拍攝品質。

武陵農場指出，繡球花花語代表忠貞，指的是對愛情的忠貞與兩情相悅的永恆，且繡球花圓形的花朵、美麗的姿態，象徵人與人之間圓滿的聯結，無論分開多久，都會重新相聚在一起，因此繡球花的花語也寓意著「美滿、團聚」，是婚紗攝影幸福浪漫的重要元素。

武陵農場6月將進入繡球花盛開季節，除了浪漫繽紛繡球花，武陵農場還有不同風格的婚攝美景，像是有3000多顆，長達400公尺的繡球花步道，步道中間轉角處約有4至5公尺高的花牆、花瀑布壯觀美麗，都能拍出幸福浪漫的婚紗照，留下一生最美回憶。

武陵農場推出「六月新娘」婚攝專案，只要新人入場拍攝，攝影師、新秘等門票、停車費皆免費，僅需收10元保險費；住宿平日6折、假日8折優惠。只要來場內拍攝，農場也免費準備繡球花捧花，若同時分享婚紗照於武陵農場粉絲團，再贈雙人住宿券一張，限當年度七夕情人節當天使用，讓新人重遊探訪拍婚紗美照的地點。