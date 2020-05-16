快訊

登中橫四辣畢祿山 台北大學大三登山隊女隊員傷重死亡

上午考完了！會考數學偏難 考生：計算複雜花時間

拍婚紗聖地！台中武陵農場浪漫繡球花超好拍

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
6月將進入繡球花盛開季節，台中武陵農場推出「六月新娘」婚攝專案。圖／武陵農場提供
6月將進入繡球花盛開季節，台中武陵農場推出「六月新娘」婚攝專案。圖／武陵農場提供

6月將進入繡球花盛開季節，台中武陵農場推出「六月新娘」婚攝專案，只要新人入場拍攝，攝影師、新秘等門票、停車皆免費，僅需收10元保險費，住宿平日6折、假日8折優惠；體諒新人拍照需要，農場也特別提供入場拍攝換裝、補妝的空間，讓拍攝新人有個好的拍攝品質。

武陵農場指出，繡球花花語代表忠貞，指的是對愛情的忠貞與兩情相悅的永恆，且繡球花圓形的花朵、美麗的姿態，象徵人與人之間圓滿的聯結，無論分開多久，都會重新相聚在一起，因此繡球花的花語也寓意著「美滿、團聚」，是婚紗攝影幸福浪漫的重要元素。

武陵農場6月將進入繡球花盛開季節，除了浪漫繽紛繡球花，武陵農場還有不同風格的婚攝美景，像是有3000多顆，長達400公尺的繡球花步道，步道中間轉角處約有4至5公尺高的花牆、花瀑布壯觀美麗，都能拍出幸福浪漫的婚紗照，留下一生最美回憶。

武陵農場推出「六月新娘」婚攝專案，只要新人入場拍攝，攝影師、新秘等門票、停車費皆免費，僅需收10元保險費；住宿平日6折、假日8折優惠。只要來場內拍攝，農場也免費準備繡球花捧花，若同時分享婚紗照於武陵農場粉絲團，再贈雙人住宿券一張，限當年度七夕情人節當天使用，讓新人重遊探訪拍婚紗美照的地點。

武陵農場的繡球花，因今年4月初受寒害影響，部分花苞受損，花期預估較去年晚半個月左右，約在6月上旬陸續開花，盛開期可能落在6月底左右，最晚花期可到7月中旬。

台中武陵農場推出「六月新娘」婚攝專案，只要新人入場拍攝，攝影師、新秘等門票、停車皆免費，僅需收10元保險費。圖／武陵農場提供
台中武陵農場推出「六月新娘」婚攝專案，只要新人入場拍攝，攝影師、新秘等門票、停車皆免費，僅需收10元保險費。圖／武陵農場提供
6月將進入繡球花盛開季節，台中武陵農場推出「六月新娘」婚攝專案。圖／武陵農場提供
6月將進入繡球花盛開季節，台中武陵農場推出「六月新娘」婚攝專案。圖／武陵農場提供

武陵農場 婚紗 攝影

延伸閱讀

8000坪繡球花盛開 萬里青春山海線添美景

新北「高家繡球花田」即將大爆發！　8000坪絕美花海讓人拍不完

上萬朵彩色繡球花齊放！「全台繡球花景點」大公開，美照準備攻佔手機記憶體

北市最大森林公園秘境！「紫色花海」絕美盛放中，愛情花+薰衣草花田免費賞

相關新聞

國中會考吃午餐 台中DIY防疫折紙隔板

新冠肺炎防疫，國中教育會考台中市做到滴水不漏，教育局統一採購午餐隔板給25個考場，材質是一般紙箱，考前發送至考場學校。

影／台中草悟道新打卡點 花藝展示向醫護防疫人員致敬

響應美國花藝設計師Lewis Miller在紐約街頭以花卉裝置藝術，表達對醫護及防疫人員的感謝，中市府攜手勤美璞真文化藝...

台中校園假日解封、平日再研議 盧秀燕陪民眾運動

新冠肺炎疫情趨緩，台中市除了作為會考試場的學校，今天起學校假日開放民眾進入活動。市長盧秀燕到西區忠信國小視察開放情形，並...

好學橘／麗明營造老董 出書、錄CD、攝影義賣

麗明營造董事長吳春山是標準的「斜槓橘世代」，號稱「最難建築」的台中國家歌劇院由他興建；除了會蓋房子，還愛寫文章、唱歌、用手機拍照，已出了6本書、6張CD，辦過攝影義賣個展，最難得是熱愛做公益，催生台灣行動菩薩助學協會，今年接任台灣身心障礙藝術發展協會理事長，提供身心障礙者發光發熱的舞台。

「做一半」蚊子區 微調收尾可變亮點

台中市大安港媽祖文化園區這個「做一半」的建設如何收尾？連日爭吵不休，但深究不管藍綠或各宗教，多數希望繼續完成，只是對規畫的方向不同調。雖市府強調難以變更，但只要議會決議微調修正，並非不可行，重點是如何聚焦成「海線新亮點」，而非消耗預算的另一個蚊子區。

浴「火」失至親 用笑容助人 她獲總統教育獎

彰化縣二林國小學童林相辰在大火中失去母親和弟弟，師長導入社福資源陪伴與鼓舞，她常在夢裡想起媽媽的話，「媽媽抱我、摸我，要我堅強！」她踴躍參加活動關心長者、鼓勵同儕珍惜生命，以笑容替代淚水，正向進取精神，獲得2020總統教育獎。

大安港媽祖園區 編預算蓋雕像？

台中市大安港媽祖文化園區沒有媽祖雕像問題，中市府提案請議會同意市府編列預算興建。昨天有多名綠營議員在議會中發言反對，場外還有基督教等團體靜坐。但支持市府的藍營或無黨籍議員也不少，最後議長張清照裁定全案付委討論，但附帶兩意見，市府除應廣泛蒐集民意、舉辦公聽會外，也要適度修正園區主題內容，再送議會審議。

台中宜居建築 37建案添綠意

台中市政府為了改善目前「都市水泥叢林」弊端，獨步全台訂出自治條例，以免計算容積樓地板等方式，鼓勵建商打造景觀綠意陽台等設施，推動1年多已有37個大建案申請，讓城市添了不少綠意。

社區開心農場獲園冶獎 爺嬤打造的

「開心農場」曾圓了許多人農夫夢，但熱度逐漸消失，南投縣名間鄉新北社區的阿公、阿嬤發揮巧思將閒置空地整闢為開心農場，可種菜、還可打槌球，成了休閒交流園區，農場最近獲選建築園冶獎，讓老人家更有成就感。

宮原武熊回來了 看日式別墅歷史

台中市打卡熱點的「宮原眼科」是日籍醫師宮原武熊設立，他在1933年興建融合洋式的別墅在一中商圈，已登錄為歷史建築，文資審議日前更名為「宮原武熊宅邸」；目前經營的弘道基金會，即日起推出「報告市長！宮原武熊回來了」，將由銀髮族擔任導覽員，帶民眾認識這棟保留完整的日式別墅。

縱容「打蛋器」風機違建？彰縣府：業者正補辦土地變更

彰化縣芳苑鄉新寶國小附近約10公頃魚塭，矗立了432支小型風機，奇特景觀被形容是打蛋器、外星人秘密基地，成為熱門打卡景點...

南投縣府衡量疫情增1出口 暫停彈性上班及異地辦公

南投縣府原定自18日起門禁全面鬆綁出入口，但下午考量到國內疫情尚未完全解除，只增加1處側門入口，方便民眾進出洽公，縣府強...

熱門新聞

影／高雄五甲聞人出殯黑白聚集 韓國瑜當點主官

影／謝春梅行醫至99歲辭世 蔡英文頒褒揚令：絕無僅有

竹縣長楊文科抨擊大新竹輕軌計畫 質疑為何只做竹市段

台南破天荒紀錄 74歲老先生報考臨時清潔人員

縱容「打蛋器」風機違建？彰縣府：業者正補辦土地變更

創業8個月沒薪水！8年級女孩「老人送餐平台」真辛苦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。