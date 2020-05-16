拍婚紗聖地！台中武陵農場浪漫繡球花超好拍
6月將進入繡球花盛開季節，台中武陵農場推出「六月新娘」婚攝專案，只要新人入場拍攝，攝影師、新秘等門票、停車皆免費，僅需收10元保險費，住宿平日6折、假日8折優惠；體諒新人拍照需要，農場也特別提供入場拍攝換裝、補妝的空間，讓拍攝新人有個好的拍攝品質。
武陵農場指出，繡球花花語代表忠貞，指的是對愛情的忠貞與兩情相悅的永恆，且繡球花圓形的花朵、美麗的姿態，象徵人與人之間圓滿的聯結，無論分開多久，都會重新相聚在一起，因此繡球花的花語也寓意著「美滿、團聚」，是婚紗攝影幸福浪漫的重要元素。
武陵農場6月將進入繡球花盛開季節，除了浪漫繽紛繡球花，武陵農場還有不同風格的婚攝美景，像是有3000多顆，長達400公尺的繡球花步道，步道中間轉角處約有4至5公尺高的花牆、花瀑布壯觀美麗，都能拍出幸福浪漫的婚紗照，留下一生最美回憶。
武陵農場推出「六月新娘」婚攝專案，只要新人入場拍攝，攝影師、新秘等門票、停車費皆免費，僅需收10元保險費；住宿平日6折、假日8折優惠。只要來場內拍攝，農場也免費準備繡球花捧花，若同時分享婚紗照於武陵農場粉絲團，再贈雙人住宿券一張，限當年度七夕情人節當天使用，讓新人重遊探訪拍婚紗美照的地點。
武陵農場的繡球花，因今年4月初受寒害影響，部分花苞受損，花期預估較去年晚半個月左右，約在6月上旬陸續開花，盛開期可能落在6月底左右，最晚花期可到7月中旬。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言