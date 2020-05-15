浴「火」失至親 用笑容助人 她獲總統教育獎

彰化縣二林國小學童林相辰在大火中失去母親和弟弟，師長導入社福資源陪伴與鼓舞，她常在夢裡想起媽媽的話，「媽媽抱我、摸我，要我堅強！」她踴躍參加活動關心長者、鼓勵同儕珍惜生命，以笑容替代淚水，正向進取精神，獲得2020總統教育獎。

林相辰8歲暑假到外婆家，因廚房失火延燒，她與媽媽、弟弟身陷火海，媽媽推她跳下一樓，轉身救兒子卻雙雙受困火場，林相辰獲救時全身62%二至三度燒燙傷，住7個月加護病房，裝置葉克膜搶救生命，醫院3次發出病危通知。

「大家都說媽媽住另家醫院，可是我覺得媽媽不在了！」她在加護病房印象最深刻是媽媽時時出現夢中；後來轉進普通病房治療燒傷皮膚和復健，身體疼痛，心裡更因媽媽、弟弟回不來難過。

她感謝校長陳福順與學校老師常到醫院關心，為她申請在家教育，不必留級，1年後回原班級，同學都對她很好，票選她擔任「自治市長」服務大家，還擔任二林文化季禮儀小天使、陽光基金會和華山基金會等社福團體小志工。

兩年前她鼓起勇氣，用自己的故事創作繪本，起初邊畫、邊寫邊哭，幾度哭到寫不下去，創作過程療育心理創傷，她把故事轉化為感恩和宣導用火安全，回饋師長和社會的關愛。

家庭發生變故後，她與祖父母、父親同住，家境困頓，祖父母紮金紙賺取微薄工資維持家計。「逆水向上游，做最勇敢的魚！」林相辰說，為了報答幫她度過身心創痛的人，會勇敢向前游，以後想當醫護人員，照顧更多人。