縱容「打蛋器」風機違建？彰縣府：業者正補辦土地變更

彰化縣芳苑鄉新寶國小附近約10公頃魚塭，矗立了432支小型風機，奇特景觀被形容是打蛋器、外星人秘密基地，成為熱門打卡景點。但有媒體爆出，這未經合法申請的超大型違建，彰化縣府接獲檢舉，不僅未勒令停工恢復原狀，反而縱容業者繼續完工，還輔導業者就地合法。不過，彰化縣政府強調是依法行政，第一時間就土地違法使用進行裁罰，絕對没有協助就地合法化。

這432 支金屬自軸式風機組成的風電廠，是台灣第一處小型風機最大場域，但有媒體指稱，此處風場位在專業養殖區，先違法興建風機，事後才向經濟部能源局取得開發綠能的同意核備。

彰化縣政府建設處表示，申請人未辦理土地分區變更，就已設置風力發電設備，所涉及違法部分，縣府地政處依區域計畫法規定在2017年及2018年兩次予以裁處7萬元、8萬元罰款，目前正補辦相關變更程序中。

建設處表示，申請人是依「非都市土地使用分區及使用地變更申請案件委辦直轄市縣（市）政府審查作業要點」相關規定申請辦理分區變更的開發計畫，縣府依規定為受理申辦窗口，目前尚未通過審查。