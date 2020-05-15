國中會考將登場 陳柏惟現身霧峰農工請吃餅幫加油

國中會考即將在周末登場，立委陳柏惟今天下午到霧峰農工校門口，發放印有「金榜題名」字樣的煎餅，希望幫看考場的考生與家長加油打氣，吸引現場民眾踴躍索取，還有考生拿到「金榜題名」煎餅後開心的說，「今天真的是幸運滿點」。

陳柏惟說，希望能幫考生加油打氣，團隊過去曾帶2B鉛筆，到磺溪書院為考生祈福，並在沙鹿、大肚、龍井和烏日服務處供大家索取，很快就被索取一空，今天的帶來的小餅乾，由熱心民眾贊助，希望幫考生和家長添幸運。