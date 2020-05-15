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南投縣府衡量疫情增1出口 暫停彈性上班及異地辦公
南投縣府原定自18日起門禁全面鬆綁出入口，但下午考量到國內疫情尚未完全解除，只增加1處側門入口，方便民眾進出洽公，縣府強調量體溫、實名登記及戴口罩，仍是防疫的基本動作，同時暫停實施2小時彈性上班及異地辦公，並呼籲民眾落實自主健康管理，莫放鬆防疫警覺。
縣長林明溱表示，南投疫情趨緩，迄今為止已連續33天未發生本土案例，縣內各項防疫管制措施陸續鬆綁，因而下午宣布縣府自18日起洽公管制措施鬆綁，各出入口重新調整部分對外開放；下午進一步研議後決定，除原來縣府大門出入口及地下停車場出入口管制點外，增加縣府C棟大樓出入口管制點，民眾洽公回歸各局處樓層申辦，外送及貨運仍維持在縣府大門口。
南投縣府指出，新冠肺炎疫情發生後，縣府大樓自3月13日起實施出入管制，實施單一出入口措施，在大門設立體溫檢測站，員工及民眾進出都必須量額溫、戴口罩及實名登記才進入，下周一增設一個出入管制點後，未來會依照疫情發展，滾動檢討，逐步調整放寬管制措施。
林明溱並說，疫情趨緩期間，歡迎全國民眾到南投縣來玩、來度假，全縣也推出安心旅宿服務，要住宿都要經過安全系統的檢查，要先量體溫，然後做資料登記，登載過往旅遊史，保證來南投休閒旅遊一定安全，希望大家踴躍到戶外走走，健康防疫。
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