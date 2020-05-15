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大安媽祖文化園區露曙光 附帶條件市府須改主題內容

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議會決議，市府提案「大安媽祖文化園區」付委，全案露曙光。圖／台中市政府提供
台中市議會決議，市府提案「大安媽祖文化園區」付委，全案露曙光。圖／台中市政府提供

台中市政府在這次議會定期會提案，請議會同意「大安媽祖園文化園區」動用預算興建媽祖雕像。多位民進黨議員認為，市府不要挑起信媽祖與信耶穌的民眾衝突，紛紛擾擾，議會要考慮地方發展，但建議不應草率付委討論「直接退回市府提案」以免造成社會對立。國民黨議員則認為大型建設必須有人收尾。最後決議，此案仍循程序付委，市府辦公聽會聽各界意見找方法；另市府必須提修正園區計畫內容。

台中市議會今天舉行定期大會，針對大安媽祖文化園區同意預算案，決議付委員會討論，但附帶意見：一，市府廣泛蒐集民意，舉辦公聽會。二，請市府適度修正主題園區內容，再送議會審議。

民進黨議員李天生、張耀中指出，市府重提此案，已挑起媽祖信徒、耶穌信徒的嚴重意見對立，媽祖是溫柔婉約的慈母形象，如果做巨大的雕像很不適合。朱元宏說，市府不宜讓各宗教針鋒相對，市府為何執意要做？！

議員陳世凱說，市府觀光的想像不及格，一座雕像就能對觀光有用？如果觀光起不來難道要推給媽祖沒保祐？那為何不放耶穌、放註生娘娘，他建議開公聽會聽大家的意見！周永鴻說，這項提案不符預算法，市府未列出預算與計畫，議會當然不應空白授權。江肇國說，媽祖雕像不應是唯一的選擇，爭議未停，市應另尋出路，不要再討論10年前的舊案。陳淑華說，她也是媽祖信徒，但此案不應與宗教相提並論。且市府未提計畫與預算，成為空白授權，非常不當。

林德宇建議，市府應將「大安港媽祖文化園區」這個名稱更改為「大安港地方文化園區」對園區的內容及促參方式一併提出新方案，再送進議會來討論，否則以目前的作法太不負責任了。

國民黨議員陳政顯表示，政府須依法形政，能不能編預算？怎麼做？市府只是把過去花6億的園區要好好完成。他建議提案內容局部俢正，應尊重民意的需求，主題園區必須有主題，建媽祖雕像有何不可？過度激情只會影響地方發展。

羅廷瑋說，巴西救世基督像是世界知名的紀念雕塑之一，2007年入選世界新七大奇蹟。他認為盧秀燕市府是為前兩任市長收爛攤子，如果爭執不下，建議可開公聽會聽各界的意見。國民黨議員李榮鴻說，大安剩不到兩萬人，文化園區勢必要做，他拜託藍綠議員支持。

無黨籍的林汝洲表示要講公道話，如果市長盧秀燕無視在地的幾十位里長反映意見，這樣還能當市長嗎？勢必要承擔前兩任市府未完成的建設。

也有議員提對策，賴佳微說，目前大安媽祖園文化園區目前只有蓮花基座，她認為也很不錯，多個蓮花藝術雕塑都世界知名，包括新加坡金沙大樓的蓮花博物館，印度蓮花寺、中國蓮花大廈的水資源處中心。

議員陳廷秀表示，他和在地議員吳敏濟提案，希望文化園區可併入沙雕博物，如同日本鳥取發揚砂雕藝術，吸引大量觀光人潮。

媽祖 耶穌 國民黨

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