鹿港龍舟賽因疫情趨緩將恢復 但改白天競賽及減少隊伍
因應新冠肺炎疫情取消的鹿港國際龍舟賽，由於疫情趨緩，彰化縣政府決定恢復。但原夜間競賽改為白天競賽，並減少比賽天數及參賽組別，參賽隊伍數將限制80隊以下，減少開幕活動及有限度開放民眾觀賽，縣府將透過線上直播賽事，以落實防疫。
鹿港國際龍舟錦標賽預定在福鹿溪舉辦，6月24日初賽、6月25日決賽，以往3日活動縮短為2日。為有效防疫，龍舟錦標賽將改採白日競賽方式舉辦，同時縮小賽事規模，原則以社會混合組、社會男子組、機關勞資混合組三組為主，國中學生參賽部分將視學校參賽意願有限度開放，獎金標準不變，最高獎金10萬元。
龍舟賽詳細規劃內容將擇期與龍舟委員會、鹿港福興在地學校開會後決議，競賽報名資訊預計5月底前公告，各隊賽前練習的時間也會有所調整。
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