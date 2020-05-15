鹿港龍舟賽因疫情趨緩將恢復 但改白天競賽及減少隊伍

因應新冠肺炎疫情取消的鹿港國際龍舟賽，由於疫情趨緩，彰化縣政府決定恢復。但原夜間競賽改為白天競賽，並減少比賽天數及參賽組別，參賽隊伍數將限制80隊以下，減少開幕活動及有限度開放民眾觀賽，縣府將透過線上直播賽事，以落實防疫。

鹿港國際龍舟錦標賽預定在福鹿溪舉辦，6月24日初賽、6月25日決賽，以往3日活動縮短為2日。為有效防疫，龍舟錦標賽將改採白日競賽方式舉辦，同時縮小賽事規模，原則以社會混合組、社會男子組、機關勞資混合組三組為主，國中學生參賽部分將視學校參賽意願有限度開放，獎金標準不變，最高獎金10萬元。