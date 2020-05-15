中橫梨山段樹木遭斷頭 公路總局：危及安全

中橫公路83K梨山路段長約100公尺的邊坡樹木慘遭斷頭，樹木被剪得光禿禿，令遊客心痛。公路總局谷關工務段表示，因該路段邊坡淘空，且樹木高大隨時有倒塌危險，恐危及對面民宅，因此在颱風來臨前修剪樹木，後續也將進行綠美化。

谷關工務段最近進行中橫83k梨山路段邊坡施工，原本綠蔭盎然的樹木慘遭斷頭，長約100公尺的路段光禿禿一片。有遊客行經此路段，發現原本茂密的綠樹全被剪光相當傻眼，質疑作為太粗暴。

谷關工務段段長呂正安表示，該處邊坡陡峭且裸露，高2、30公尺的樹木隨時有傾倒危險，汛期來臨恐危及對面民宅。因為用地為私人地及公所所有，日前林務局、水保局、公路總局、公所及里民前往會勘，為保障當地住戶安全，請公路總局協助於颱風前將樹木修整到安全高度，又保留部分樹木以強化坡面穩定，後續也將進行邊坡綠化，提升坡面美觀。

當地居民表示，該路段邊坡因樹木高聳，常有落石及枯枝掉落，影響住戶與用路人安全，肯定颱風前進行修剪，避免樹木倒塌，保障安全。