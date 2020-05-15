疫情趨緩 彰化縣宣布恢復舉辦龍舟賽

受到新冠肺炎疫情影響，彰化縣政府原本宣布取消鹿港龍舟賽，但最近疫情趨緩，縣府今天宣布恢復舉辦龍舟賽，不過改在白天舉行，參賽隊伍限制在80隊以下，開放有限的民眾參觀。

彰化縣政府每年都會在鹿港鎮舉辦鹿港慶端陽活動，活動內容包括在鹿港慶安水道舉行的龍舟賽，不過今年受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，縣府宣布取消鹿港慶端陽活動，龍舟賽也因此取消。

彰縣府今天發出新聞稿指出，因新冠肺炎疫情趨緩，恢復舉辦鹿港國際龍舟錦標賽，不過龍舟賽將改在白天舉行，比賽天數和參賽組別減少，參賽隊伍數也將限制在80隊以下，同時有限度的開放民眾觀賽。

縣府表示，鹿港國際龍舟錦標賽詳細規劃內容將再和彰化縣體育會龍舟委員會、鹿港福興地區的學校開會後決定，競賽報名資訊預計在5月底前公告，縣府也將透過線上直播賽事，與民眾共同傳承歷史文化，歡慶端午節。