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影／台中樹下乘涼變排排站路邊奇景？里長說原因
台中市烏日區西埧里茄冬公香火鼎盛，樹下常有里民聚集。溪埧里長陳南雄說，茄冬公前方的溪福路280巷，因路幅狹窄，常有大貨車、砂石車進出，原本待在樹下的民眾紛紛走避，連坐著民眾怕被撞，都沿著路邊排排站成了奇景，險象環生，盼政府能協助解決。
台中市政府交通局說明，溪福路280巷狹窄問題，雖為烏日區公所權管，但市府考量周邊工廠林立，巷弄道路寬度狹窄問題，交通局將於5月22日邀集里長與區公所現勘，並針對地方需求檢視相關標誌牌面設置等解決。
台中市警局烏日分局獲報後，到場了解，發現因溪福路280巷內近期有三合院拆除工程，以致有砂石車進出，但溪福路全線禁行砂石車，當地溪南派出所加強舉發。
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