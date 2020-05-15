南投斷指少年引感慨 林明溱清查清寒學生家庭送慰助金

上周目睹國姓鄉北山國中徐同學遭逢意外的處境，清寒孝順的行為，不僅令縣長林明溱感慨萬分，要求教育處立即設置救助金方案，上午更分赴中寮及集集等鄉鎮，親交3萬元慰助金給6校的9個清寒學生家庭。

林明溱指出，縣內有不少清寒家庭的孩子需要關懷與扶助，初步調查全縣有百餘清寒學生家庭有立即迫切需求，不只有的孩子父母離異，兄妹一過動一輕度智能障礙，只靠單親媽媽照料；還有的孩子學業優秀，最近卻遭逢媽媽車禍驟逝的重大變故，父親不會開車只能打零工維持家計，教育處為此設立經常性救助方案，每戶核發3萬元慰助金，初估救助金至少需400萬元。

縣府指出，國姓鄉北山國中徐同學遭逢意外，消息曝光後，也激發各界愛心湧現，讓單親老弱的徐家5口，總算暫時不必再為徐同學的醫療、復健，及求學等等龐大開銷而煩惱，但也讓縣長決定啟動經常性的清寒學生家庭救助方案，就是希望教育處能找出躲在角落受苦的孩子，主動提供必要又即時的協助，不要等到意外憾事發生才再來補救。