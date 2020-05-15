建置電子輓聯 以後輓聯不用再送彰化市殯儀館

為落實綠色環保殯葬理念，彰化市立殯儀館已全面完成電子輓聯建置，市長林世賢說，透過電子輓聯開放式平台，民眾只要在殯儀館網站上加入會員，就可以在線上致贈輓聯，完全免費。

彰化市長林世賢長期以來，就彰化市殯葬文化長期發展，有必要興建火葬場，才能解決大體必須迢迢路程運到外縣市火化問題 ，但因目前市民仍有疑慮，心須再行討論尋求共識。

市長林世賢表示，殯儀館軟、硬體改善設施迫在眉睫，已完成硬體部分包括新設禮廳遮陽板、LED字幕機及電子輓聯播放設施。軟體部分則有服務中心電子看板展示系統，提供家屬最即時的設施使用資訊、禮廳線上申請系統，提供業者線上租訂禮廳、電子輓聯系統取代傳統輓聯，使用後焚燒，減少垃圾，有效改善空氣污染，避免危害健康。

殯儀館的殯葬服務網也同樣升級2.0，包括各項殯葬設施使用查詢、電子輓聯、禮廳線上租訂、線上祭拜及建置納骨塔位示意圖等加值e化功能，在家就能輕鬆查詢納骨塔位區域、方位樓層，縮短申辦時間，殯葬服務公開透明，也更便民。

林世賢表示，以後不用再送輓聯到殯儀館，啟用電子輓聯後，將傳統治喪習俗與資訊科技結合，努力推動兼顧經濟效益及環保的殯葬文化。