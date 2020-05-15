男子國中遭霸凌 胸部注射沙拉油成D罩杯

沈姓男子讀國中時被霸凌，以為變女性可被保護，8年前嘗試用針筒把沙拉油注入胸部豐胸，先後打3公升沙拉油變成D罩杯求診，醫師幫沈男進行內視鏡乳房手術，切除過多乳腺組織。

彰化基督教醫院內視鏡乳房中心主任賴鴻文接受媒體聯訪時說，沈男來求診時，胸部已經變成像彌勒佛一樣，胸部外擴；他們幫沈男進行超音波檢查，發現雙側乳房有許多像水泡的陰影，詢問病患後，病患才承認將沙拉油注入自己的胸部。

沈男向醫師說明，讀國中時遭到霸凌，心靈因此受到影響，以為變成女生比較可以受到保護，在網路上看到泰國人施打沙拉油豐胸，8年前開始以注射方式抽沙拉油注入胸部豐胸，初估先後總計打了約3公升的沙拉油。

沈男第一次打完之後胸部變大，不過沙拉油會被人體吸收，導致胸部兩邊大小不一致，他再施打第二次，後來為了讓胸部不斷長大，他每週都施打沙拉油，有時還把有鋼針的注射筒架在矽利康槍上注射，胸部雖變大也外擴，影響日常生活，因此來到醫院求診。

賴鴻文則說，得知病患是用沙拉油注入自己的胸部，他們用3D內視鏡乳房手術，將胸部雙側過多的乳腺組織切除，其中左側切下來的乳腺組織重約680公克、右邊約720公克，術後只在患者的雙側胸部靠近腋中線側邊留下約4公分長的傷口，他們也安排沈男穿上緊身衣塑型，讓胸部變平坦。

彰基司法精神中心主治醫師張庭綱則說，霸凌指的是一種長期、持續性的對人施與言語、肢體侵犯等，而兒童被同儕排擠的原因很多，通常是被察覺他們與人「不同」，例如性別特質、過動、無法專注、或缺乏與同儕互動的社交技巧等，長期可能會造成人格或認知扭曲、對未來的家庭、職場與社會人際互動造成不利影響。甚至可能會有憂鬱、焦慮等情緒障礙，需要身心科醫師評估治療。